Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 08:50
de Badea Violeta

Un nou ciclon lovește România: ploi torențiale și risc de inundații. Temperaturile scad cu 10 grade
Un nou ciclon ameninta Romania. Sursa foto: Profimedia

România se pregătește pentru un nou episod de vreme severă la începutul săptămânii viitoare. Un ciclon mediteranean va aduce ploi abundente, vânt puternic și o scădere semnificativă a temperaturilor, de până la 10 grade în unele regiuni. După un scurt respiro termic duminică și luni, instabilitatea atmosferică va reveni în forță, afectând mai ales sudul și estul țării.

Când și unde vor începe ploile torențiale

Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, ploile vor reveni din noaptea de duminică spre luni, după o perioadă de câteva zile cu vreme mai blândă.

”Dacă am avut astăzi şi vom avea la noapte și mâine un uşor respiro în ceea ce privește regimul de precipitaţii, de mâine noapte (duminică noaptea, n.r.), îşi vor face din nou apariția precipitaţiile.

Observăm deja sisteme noroase în nuanțele de albastru. Acestea vin dinspre Mediterană, semn că, din nou, cel puțin în zilele de 7 și 8, marți și miercuri, vom avea precipitaţii destul de însemnate în zona țării noastre.”, a spus meteorologul, conform Antena 3 CNN.

În interval de 24 de ore, cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat, ceea ce reprezintă limita de inundații pentru o lună octombrie. Elena Mateescu a explicat că aceste valori pot fi atinse sau chiar depășite, în funcție de regiune.

Ce zone sunt cel mai expuse riscului de inundații

Regiunea Olteniei a fost deja afectată de ploi abundente în primele zile ale lunii octombrie.

”Deja ne apropiem de această medie cu ceea ce am înregistrat în data de 2 octombrie și până în dimineața zilei de 4 octombrie, din ultimul episod.

Iar pentru regiunea Oltenia, care a fost cea mai afectată, avem o cantitate medie la nivelul acestei regiuni, în două zile şi jumătate, de 80 de litri pe metru pătrat. Deci a plouat dublu față de cât ar fi trebuit să plouă în această perioadă”, a precizat directorul ANM.

De această dată, sistemele noroase se vor deplasa de la sud-vest către sud-est, urmând să aducă precipitații însemnate în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Aportul de umezeală din bazinul vestic al Mării Negre va amplifica intensitatea ploilor, mai ales marți și miercuri.

Cum vor evolua temperaturile în următoarele zile

După un weekend cu valori maxime de 20–21 de grade în sudul țării, marți și miercuri temperaturile vor coborî la 10–17 grade, iar vremea va deveni rece și umedă.

”Marţi şi miercuri, sistemele noroase vor fi responsabile de cantitățile de precipitaţii în special în jumătatea estică a țării. Trebuie să menționăm și aportul de umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, care va potența nivelul precipitaţiilor, pentru că avem un grad mare de umezeală”, a explicat Elena Mateescu.

Către sfârșitul săptămânii, vremea se va îmbunătăți treptat, iar valorile termice vor reveni la 21–22 de grade.

”Şi, cu siguranță, așa va fi până la finalul lunii octombrie, cea de-a doua lună din această toamnă, având în vedere alternanțele deja cu care ne-am obişnuit”, a conchis meteorologul.

