Cât ține al doilea val al ciclonului. România, sub cod roșu de ploi torențiale și furtuni violente. Vești proaste de la ANM

România urmează să fie lovită de un al doilea val de vreme extremă, la doar câteva zile după primul episod de ploi și furtuni care a afectat mare parte din țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), un nou ciclon format în nordul Italiei se îndreaptă spre țara noastră și va aduce ploi torențiale, vânt puternic și temperaturi cu 7-8 grade mai scăzute decât media perioadei.

Cod roșu de ploi în sud-est, risc major de inundații

„Ciclonul s-a format chiar ieri în zona Genova, nordul Italiei. Urmează să abordeze peninsula Balcanică, astăzi, și va ajunge în Marea Neagră, mâine. Acum o săptămână a fost un alt ciclon care s-a format în zona Greciei, Marea Ionică”, a declarat pentru Gândul expertul ANM Mihai Huștiu.

Fenomenele vor atinge intensitatea maximă marți, 7 octombrie, când ciclonul va ajunge deasupra Mării Negre și sud-estului României. Conform meteorologilor, jumătate din țară se va afla sub cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni, în timp ce județele Constanța, Călărași și Ialomița vor intra sub cod roșu, cu risc crescut de inundații și viituri.

„Astăzi, luni, ciclonul este prezent în zona Peninsulei Balcanice, iar marți ajunge în Marea Neagră și sud-estul României. În aceste zile, vor fi temperaturi între 10 și 19 grade, deci e destul de frig pentru această perioadă a anului. Valorile termice vor fi cu 7-8° sub normal, din cauza nebulozității și a ploilor. Ne așteptăm la cantități mari de apă, dată fiind configurația pe care o așteptăm cu ciclonul care ajunge în Marea Neagră”, a explicat Huștiu.

Specialistul avertizează că în sud-estul țării pot fi înregistrate cantități de peste 100 litri de apă pe metru pătrat, iar în unele zone, chiar mai mult.

„Cel mai probabil, în sud-estul țării, vor fi cantități de peste 100 litri pe metru pătrat. De aceea Administrația Națională de Meteorologie deja a emis un cod roșu pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, cele mai afectate județe. Aceste coduri intră în vigoare de marți după-amiază, când ajunge ciclonul în partea de sud-est a României, și vor fi valabile până miercuri seara”, a adăugat el.

Cât durează al doilea val al ciclonului

Deși intensitatea maximă a fenomenelor este așteptată marți și miercuri, efectele se vor simți până joi dimineața, 9 octombrie, când vremea va începe treptat să se amelioreze.

„Precipitațiile vor continua până joi dimineața, dar se vor diminua în intensitate până joi dimineața, 9 octombrie”, a precizat meteorologul.

Totuși, riscul de inundații rămâne ridicat, mai ales în zonele unde solul este deja saturat după ploile din ultima perioadă.

„Toată Muntenia este în cod portocaliu, sudul Moldovei în cod portocaliu și partea de sud-est a Transilvaniei în cod portocaliu. (…) În toată zona avertizată de cod portocaliu și roșu există risc de inundații, dat fiind că deja am avut un ciclon săptămâna trecută cu cantități de apă acumulată deja în râuri”, a avertizat Mihai Huștiu.

Conform estimărilor ANM, în intervalul marți–joi, în unele regiuni se pot aduna peste 150 litri de apă pe metru pătrat, ceea ce ar putea duce la blocaje rutiere, alunecări de teren și revărsări ale râurilor mici.