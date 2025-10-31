Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 14:21
de Badea Violeta

România se întoarce la Eurovision. TVR a confirmat participarea la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, la Viena

ACTUALITATE
România se întoarce la Eurovision. TVR a confirmat participarea la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, la Viena
Romania revine in competitia Eurovision

România revine pe scena Eurovision după doi ani de pauză, marcând un moment simbolic pentru televiziunea publică și pentru muzica românească. Consiliul de Administrație al SRTv a aprobat, în 30 octombrie 2025, participarea țării noastre la competiția ce va avea loc în mai 2026, la Viena. Decizia readuce România într-unul dintre cele mai vizibile și urmărite evenimente muzicale din lume.

De ce revine România la Eurovision acum

Hotărârea Televiziunii Române de a relua participarea la Eurovision marchează un dublu moment aniversar: în 2026, TVR celebrează 70 de ani de existență, iar Eurovision ajunge la ediția cu numărul 70.

Astfel, reîntoarcerea țării noastre în concurs capătă un simbolism aparte, asociat cu tradiția, continuitatea și relansarea unei prezențe importante în spațiul media european. Decizia a venit după o perioadă de analiză și reformă internă, menită să îmbunătățească modul în care România abordează competiția.

Absentele edițiile 2024 și 2025 au oferit timp pentru reorganizare și pentru o evaluare a relației dintre televiziunea publică, artiști și industria muzicală.

Ce promite TVR pentru participarea din 2026

Conducerea TVR subliniază că revenirea României la Eurovision este rezultatul unei analize atente și al unei perioade de ajustare interne, menite să îmbunătățească modul în care țara noastră va aborda competiția.

Decizia vine în contextul dorinței de a crește nivelul reprezentării României pe scena internațională și de a reconstrui un parteneriat solid cu industria muzicală.

”Am propus reluarea participării României la Eurovision Song Contest pentru că, în cei doi ani de absență, am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori.

Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului, astfel încât să creștem consistent calitatea prezenței noastre în etapa finală.

Deoarece participarea la Eurovision este un efort de echipă, am petrecut mult timp armonizând așteptările și eforturile tuturor celor care trebuie să colaboreze pentru ca România să aibă cea mai bună reprezentare posibilă.

Nu în ultimul rând, apreciem înțelegerea manifestată de European Broadcasting Union, care și-a adaptat invitația adresată Televiziunii Române pentru a reveni în concurs, ținând cont de provocările cu care se confruntă instituția noastră.

Este expresia unui interes real pentru prezența României în acest eveniment mondial de televiziune.”, a declarat Dan-Cristian Turturică, Președinte-Director General al SRTv, potrivit tvrinfo.ro.

”Prin decizia de astăzi, TVR își reafirmă angajamentul de a susține artiștii români, de a valorifica potențialul creativ al industriei muzicale și de a promova România pe una dintre cele mai prestigioase scene internaționale”, a adăugat președintele-director general.

Vezi și Republica Moldova renunță la Eurovision 2025: „Interesul publicului și calitatea pieselor au scăzut”!

Ce urmează și care sunt așteptările

Eurovision rămâne cea mai mare competiție muzicală internațională, urmărită anual de peste 160 de milioane de telespectatori. România participă oficial din 1993 și a obținut de trei ori locuri în top 4, cu performanțe memorabile semnate de Luminița Anghel & Sistem, Paula Seling & Ovi și Mihai Trăistariu.

Ediția din 2025, de la Basel, a fost câștigată de Austria, prin artistul JJ, cu piesa ”Wasted Love”, ceea ce aduce concursul la Viena în 2026. Semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai, iar finala pe 16 mai.

Expectativele sunt mari, iar publicul așteaptă ca revenirea României să fie una demnă de tradiția și potențialul muzical al țării. După doi ani de absență, scena internațională așteaptă să vadă cum va suna și arăta noul capitol Eurovision pentru România.

Vezi și România nu va participa la Eurovision 2024. Mihai Trăistariu, revoltat: „Nu mai reprezint niciodată ţara, aveam piesa pregătită” EXCLUSIV!

Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii
Recomandări
Cercetătorii au construit o memorie de computer funcțională din ciuperci: „Viitorul informaticii ar putea fi fungic”
Cercetătorii au construit o memorie de computer funcțională din ciuperci: „Viitorul informaticii ar putea fi fungic”
Pictura „Moartea lui Marat”, între crimă și mit: ce ascunde capodopera pictorului francez Jacques-Louis David
Pictura „Moartea lui Marat”, între crimă și mit: ce ascunde capodopera pictorului francez Jacques-Louis David
Autostrada Moldovei prinde contur: până la finalul anului se va putea circula de la București la Adjud, promite șeful CNAIR
Autostrada Moldovei prinde contur: până la finalul anului se va putea circula de la București la Adjud, promite șeful CNAIR
Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț. Monarhul a cerut evacuarea acestuia din reședința de la Windsor
Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț. Monarhul a cerut evacuarea acestuia din reședința de la Windsor
Cometa interstelară 3I/ATLAS a reapărut după trecerea prin spatele Soarelui – și nu, nu este o navă extraterestră
Cometa interstelară 3I/ATLAS a reapărut după trecerea prin spatele Soarelui – și nu, nu este o navă extraterestră
Jumătate dintre triburile indigene ar putea dispărea până în 2036, avertizează Survival International
Jumătate dintre triburile indigene ar putea dispărea până în 2036, avertizează Survival International
Cele mai căutate meserii fără studii superioare în 2025: domeniul care duce lipsă acută de angajați
Cele mai căutate meserii fără studii superioare în 2025: domeniul care duce lipsă acută de angajați
Schimbări în echipa lui Nicușor Dan. Cristian Diaconescu pleacă din funcție, cine îl înlocuiește
Schimbări în echipa lui Nicușor Dan. Cristian Diaconescu pleacă din funcție, cine îl înlocuiește
Revista presei
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...