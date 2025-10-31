România se întoarce la Eurovision. TVR a confirmat participarea la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, la Viena

România revine pe scena Eurovision după doi ani de pauză, marcând un moment simbolic pentru televiziunea publică și pentru muzica românească. Consiliul de Administrație al SRTv a aprobat, în 30 octombrie 2025, participarea țării noastre la competiția ce va avea loc în mai 2026, la Viena. Decizia readuce România într-unul dintre cele mai vizibile și urmărite evenimente muzicale din lume.

De ce revine România la Eurovision acum

Hotărârea Televiziunii Române de a relua participarea la Eurovision marchează un dublu moment aniversar: în 2026, TVR celebrează 70 de ani de existență, iar Eurovision ajunge la ediția cu numărul 70.

Astfel, reîntoarcerea țării noastre în concurs capătă un simbolism aparte, asociat cu tradiția, continuitatea și relansarea unei prezențe importante în spațiul media european. Decizia a venit după o perioadă de analiză și reformă internă, menită să îmbunătățească modul în care România abordează competiția.

Absentele edițiile 2024 și 2025 au oferit timp pentru reorganizare și pentru o evaluare a relației dintre televiziunea publică, artiști și industria muzicală.

Ce promite TVR pentru participarea din 2026

Conducerea TVR subliniază că revenirea României la Eurovision este rezultatul unei analize atente și al unei perioade de ajustare interne, menite să îmbunătățească modul în care țara noastră va aborda competiția.

Decizia vine în contextul dorinței de a crește nivelul reprezentării României pe scena internațională și de a reconstrui un parteneriat solid cu industria muzicală.

”Am propus reluarea participării României la Eurovision Song Contest pentru că, în cei doi ani de absență, am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori. Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului, astfel încât să creștem consistent calitatea prezenței noastre în etapa finală. Deoarece participarea la Eurovision este un efort de echipă, am petrecut mult timp armonizând așteptările și eforturile tuturor celor care trebuie să colaboreze pentru ca România să aibă cea mai bună reprezentare posibilă. Nu în ultimul rând, apreciem înțelegerea manifestată de European Broadcasting Union, care și-a adaptat invitația adresată Televiziunii Române pentru a reveni în concurs, ținând cont de provocările cu care se confruntă instituția noastră. Este expresia unui interes real pentru prezența României în acest eveniment mondial de televiziune.”, a declarat Dan-Cristian Turturică, Președinte-Director General al SRTv, potrivit tvrinfo.ro. ”Prin decizia de astăzi, TVR își reafirmă angajamentul de a susține artiștii români, de a valorifica potențialul creativ al industriei muzicale și de a promova România pe una dintre cele mai prestigioase scene internaționale”, a adăugat președintele-director general.

Ce urmează și care sunt așteptările

Eurovision rămâne cea mai mare competiție muzicală internațională, urmărită anual de peste 160 de milioane de telespectatori. România participă oficial din 1993 și a obținut de trei ori locuri în top 4, cu performanțe memorabile semnate de Luminița Anghel & Sistem, Paula Seling & Ovi și Mihai Trăistariu.

Ediția din 2025, de la Basel, a fost câștigată de Austria, prin artistul JJ, cu piesa ”Wasted Love”, ceea ce aduce concursul la Viena în 2026. Semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai, iar finala pe 16 mai.

Expectativele sunt mari, iar publicul așteaptă ca revenirea României să fie una demnă de tradiția și potențialul muzical al țării. După doi ani de absență, scena internațională așteaptă să vadă cum va suna și arăta noul capitol Eurovision pentru România.

