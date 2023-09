Mihai Trăistariu, matematician cu licență, critică profesorii: „Nu este o muncă istovitoare, să stai jos la catedră 6 ore!” Pe unii îi face „derbedei” EXCLUSIV

Mihai Trăistariu este nu numai un solist cu voce de Eurovision, ci și profesor de matematică. Azi, când clopoțelul a anunțat începerea noului an școlar, artistul ne-a făcut, în exclusivitate pentru Playtech Știri, câteva dezvăluiri din culisele meseriei de profesor: ”Nu este o muncă istovitoare”.

Artistul nu consideră că meseria de profesor este cea mai grea din lume, dimpotrivă:

Educația nu mai este sus, așa cum ar trebui. Acum e pe pile, șpăgi, părinții vin cu cadouri la profesori. Când am avut noi școală, era școală. Cine voia să învețe învăța, cine e născut și are în ADN-ul lui că trebuie să învețe va face lucruri frumoase în viață, va ajunge departe”, susține Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Nu este o muncă fizică, ai doar o materie, pe care o tot turui, o tot predai la infinit, mai dai un text grilă, o lucrare, și ai scăpat, dacă nu ai chef, deci nu e o muncă istovitoare. Am prieteni, foști colegi, care predau, sunt niște derbedei și sunt profesori, pe undeva, nu le dau numele, că nu vreau să îi pun în cap.

”Eu n-am apucat să predau, deși mi-aș fi dorit. Am devenit artist, nu mai e cazul. Soră-mea este însă profesoară de matematică, la Iași, mai vorbesc cu ea. Profesorii încă se chinuie, de aceea și fac greve, nu le ajung salariile.

Solistul nu este de acord ca elevii să cumpere culegerile publicate de profesorii lor de matematică, mai ales că exercițiile se tot rotesc, sub altă formă:

”Pe vremea când eram elev, aveam un singur manual, dar sunt și profesori un pic obraznici care te obligă să le cumperi culegerile, am prins și eu, în liceu și în facultate, la Informatică. Tot așa, ne obligau, era nefiresc, cred că și acum se practică.

Rămân la părerea că Gheba și Petrică sunt Biblia matematicii, acolo erau cele mai complexe și mai faine probleme. Acum sunt atâtea culegeri, încât te doare capul, până și soră-mea are trei cărți scoase, orice profesor universitar are, se mai rotesc problemele și exercițiile, sub altă formă”, a mai spus artistul.