România nu va participa la Eurovision 2024. Mihai Trăistariu, revoltat: „Nu mai reprezint niciodată ţara, aveam piesa pregătită” EXCLUSIV

Consiliul de Administrație (CA) al Societății Române de Televiziune (SRTv) a decis în ședința de joi, 25 ianuarie, ca România să nu participe la Eurovision Song Contest (ESC) 2024. Mihai Trăistariu, care plănuia să ne reprezinte țara, este revoltat de hotărâre. Declarații exclusive pentru Playtech Știri.

Clasări importante ale României la Eurovision

Eurovision a fost lansat în anul 1956, fiind unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din întreaga lume. Puțini își amintesc ce locuri importante a reușit să obțină România de-a lungul anilor, după prima participare la show, ce a avut loc în anul 1994, cu Dan Bittman și trupa Holograf.

Pentru ca România să fie reprezentată de artiști talentați la Eurovision, au fost investite sume importante de bani. Unii au reușit să atingă adevărate performanțe muzicale. Luminiţa Anghel şi trupa Sistem, Paula Seling și Ovidiu Cernățeanu sunt doar câteva nume ce s-au făcut remarcate pe scenă.

Află detalii: Cea mai bună clasare a României la Eurovision din istorie. Cine a reuşit să ajungă pe locul al treilea

Scandalul izbucnit după Eurovision 2023

Din păcate, România la Eurovision 2023 a stârnit controverse. La competiția organizată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a participat Theodor Andrei, cu melodia D.G.T. (Off and On), însă fără a se bucura de succes. Ca urmare a eșecului, au fost lansate numeroase acuzații.

Multe tensiuni au luat naștere după prestația lui Theodor Andrei la Eurovision 2023. Unele dintre ele au fost declanșate și în jurul bugetului investit în acest sens. Momentul de pe scenă, catalogat rușinos, ar fi fost organizat în baza unui buget de aproximativ 400.000 de euro.

Află detalii: Cutremur după Eurovision 2023. Theodor Andrei a rupt tăcerea: „Vine un copil de 18 ani să ne învețe”

România nu va participa la Eurovision 2024

Mulți au fost curioși să afle cum vor decurge lucrurile la Eurovision 2024, având în vedere eșecul înregistrat anul trecut. Însă, Consiliul de Administrație (CA) al Societății Române de Televiziune (SRTv) a decis în ședința de joi, 25 ianuarie, ca România să nu ia parte la competiția muzicală.

Decizia ca România să nu participe la Eurovision 2024 a fost susținută cu 5 voturi. 4 membri ai CA au fost împotriva hotărârii, iar alți 4 s-au abținut. Motivele pentru care în anul curent se va lua pauză de la competiție sunt: constrângerile financiare și dorința de a reprezenta țara la nivel performant.

Ce spune Mihai Trăistariu despre decizia SRTv

Decizia CA al SRTv ca România să nu participe la Eurovision 2024 a fost primită cu dezamăgire de către unii reprezentanți ai industriei muzicale. Mihai Trăistariu, cântăreț care ne-a reprezentat țara în anul 2006 la competiția amintită, s-a declarat foarte supărat pe reprezentanții TVR.

Artistul intenționa să reprezinte din nou România, în anul 2024, cu o piesă de la producători din Finlanda. Era convins că era melodia perfectă pentru a readuce țara noastră pe podium. Decizia luată de reprezentanții TVR însă, l-a determinat să facă reproșuri serioase la adresa lor.

„O adunătură de oameni, ar trebui schimbați toți!”

„Sunt foarte supărat. Ce aş mai putea spune despre TVR?! Sunt o adunătură de oameni, nu ştiu să facă nimic, nu sunt pricepuţi la nimic, nu ştiu să aducă valoare, să facă performanţă, să pună în valoare… Nimic! Ar trebui schimbaţi toţi, de la locomotivă până la ultimul vagon”, s-a exprimat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Cântărețul este de părere că nu constrângerile financiare reprezintă motivul pentru care România nu va mai participa la Eurovision 2024, ci lenea membrilor de la conducerea TVR.

„Dacă anunţi, se găsesc sponsori care să vină să ajute, nu este vorba despre aşa ceva. Mă deranjează, pentru că aveam o piesă super prin Finlanda și nu au anunțat din timp”, a explicat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Mihai Trăistariu refuză să mai reprezinte vreodată România la Eurovision

Cântăreațul a spus că, dacă știa din timp că România nu va participa la Eurovision 2024, se orienta către alte țări care permit străinilor să participe pentru ele la competiția muzicală.

„Finlandezii au zis să aşteptăm să vedem ce face România. Aveam speranţă, dar s-au închis preselecţiile, nu mă mai pot înscrie nicăieri. Mi-au şi scris producătorii că o să păstrăm cântecul pentru anul viitor, pentru că e foarte bun şi e păcat de el să îl aruncăm la gunoi. O să îl ţin ascuns şi o să îi dau drumul anul viitor, dar nu pentru România – nu îmi mai asum acest risc. Sunt aproape revoltat, nu ştiu în ce ţară să mă duc. Nu mai concurez în viaţa mea pentru România la Eurovision”, a declarat Mihai Traistariu pentru Playtech Ştiri.

Eurovision 2024 va avea loc în orașul Malmo din Suedia, țară care a câștigat ediția anului 2023 a concursului muzical.