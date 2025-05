România rupe topurile în industria auto: nemții au descoperit că România bate China la costuri de producție!

O mare firmă de consultanţă din Germania, Oliver Wyman, a realizat un studiu al costurilor forței de muncă per vehicul în peste 250 de fabrici de asamblare a vehiculelor la nivel global. Surpriza cea mai mare o reprezintă faptul că România are un cost de salarizare per maşină fabricată mai mic decât China. Aceste cifre pot reprezenta un motiv în plus pentru care producătorii auto să aleagă România ca destinație pentru fabricile lor, ținând cont de faptul că analiza subliniază necesitatea de a înțelege costurile generale de conversie, care includ forța de muncă directă și indirectă, cheltuielile generale (chirie, energie și întreținere) și amortizarea.

„Analiza relevă disparități semnificative în ceea ce privește costurile forței de muncă între diferite țări. În mod surprinzător, China nu mai are cel mai mic cost al forței de muncă, țări precum Maroc, Mexic și România ocupând locuri mai bune. Din cauza costurilor reduse ale forței de muncă, producătorii auto francezi și-au mutat o parte semnificativă din producție în Maroc, în timp ce Mexicul servește drept bază strategică pentru diverși producători auto la nivel mondial”, se arată în analiza nemților.

Topul celor mai scumpe țări în privința costului de salarizare per mașină

Costul de salarizare în Germania este de 3.307 dolari/maşină, în timp ce în Marea Britanie vorbim despre 2.333 dolari/maşină. Locurile 3, respectiv 4 din clasamentul celor mai scumpe state sunt ocupate de Italia, cu un cost de 2.067 dolari/maşină și Franţa, cu 1.569 dolari/maşină.

SUA e pe locul 5 şi generează costuri de doar 1.341 dolari/maşină.

În continuare, regăsim Japonia, care oferă un cost de salarizare mult mai competitiv decât Germania, Italia, Franța, Marea Britanie sau SUA, respectiv 769 dolari/maşină

În China, costul de salarizare per mașină este de două ori mai mare decât la noi

Conform cifrelor înaintate de experți, la noi în țară costul de salarizare per maşină e de doar 273 dolari, în timp ce la chinezi vorbim despre 597 dolari/maşină.

Practic, în România avem un cost al salarizării per mașină de 12 ori mai puţin decât în Germania şi 2 ori mai puţin decât în China! Aceste cifre ne plasează pe locul doi în clasamentul celor mai mici costuri cu salarizarea per mașină. Pe noi ne depășește doar Maroc, unde cifra e de doar 106 dolari/maşină.

China este devansată și de Turcia (ocupanta locului al patrulea în clasamentul costurilor mici), unde avem un cost al salarizării de numai 414 dolari/maşină, dar și de Mexic (ocupanta locului al treilea), cu 305 dolari/maşină.

Ce se întâmplă în privința costurilor pe piața vehiculelor electrice?

Studiul arată că, atunci când sunt fabricate în volume mari, mașinile electrice pot avea costuri salariale semnificativ mai mici per automobil — pornind de la 1.660 de dolari per unitate. Cu alte cuvinte, dacă producția e masivă, cheltuielile cu salariile pentru fiecare mașină scad considerabil.

Pe de altă parte, producătorii de mașini electrice care operează la scară mică se confruntă cu costuri salariale foarte mari, care pot depăși 10.000 de dolari per automobil, ceea ce le reduce competitivitatea.

În cazul producției mari, studiul confirmă ce spuneau și furnizorii din industrie: mașinile electrice sunt mai simplu de fabricat, pentru că au mai puține componente, necesită mai puțină cercetare și dezvoltare (R&D) din partea furnizorilor și implică mai puțină forță de muncă în etapa de asamblare finală. Astfel, sunt mai eficiente din punct de vedere al costurilor, dar doar dacă sunt produse în cantități mari.