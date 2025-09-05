România nu scapă de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de 36 de grade în weekend

Meteorologii avertizează că vineri și sâmbătă vremea va fi neobișnuit de caldă pentru începutul lunii septembrie, în special în vestul și nordul țării. Temperaturile maxime vor varia între 30 și 36 de grade Celsius, iar în multe zone va fi resimțit un disconfort termic accentuat, din cauza faptului că indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Prognoza meteo pentru weekend

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vineri, în intervalul orar 12.00 – 21.00, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă, și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei. În aceste regiuni, maximele vor atinge 36 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana.

Și sâmbătă, în același interval orar, valul de căldură va persista. Maramureșul, Crișana, nordul Banatului și nordul și vestul Transilvaniei vor înregistra în continuare temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, cu valori maxime între 30 și 34 de grade. Indicele temperatură-umezeală va ajunge din nou, local, la pragul critic de 80 de unități, accentuând senzația de disconfort.

Vara se prelungeşte, în România

Meteorologii anunță că temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile obișnuite pe tot parcursul lunii septembrie și în prima săptămână din octombrie, în toate regiunile țării. În general, regimul de precipitații va fi deficitar, cu unele excepții locale.