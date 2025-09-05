Ultima ora
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Vremea aduce surprize la începutul lunii octombrie
05 sept. 2025 | 08:19
de Diana Dumitrache

Conform prognozei pe patru săptămâni publicate vineri de meteorologi, România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite pentru această perioadă a anului. Atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, valorile termice vor depăşi mediile multianuale, în timp ce cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, deficitare.

Meteorologii anunţă temperaturi peste cele normale

Săptămâna 08 – 15 septembrie 2025. În prima săptămână a intervalului analizat, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pe întreg teritoriul ţării. Abaterea termică pozitivă se va resimţi mai accentuat în vest şi sud. În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi local excedentare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul ţării vor fi apropiate de valorile obişnuite.

Săptămâna 15 – 22 septembrie 2025. Meteorologii prognozează menţinerea tendinţei de încălzire uşoară. Temperaturile vor depăşi mediile normale în toate regiunile, mai ales în sud. Cantităţile de ploi vor fi excedentare în zonele nordice şi centrale, dar se vor situa în jurul normei climatologice în restul teritoriului.

Săptămâna 22 – 29 septembrie 2025. Finalul lunii septembrie va aduce, de asemenea, valori termice uşor peste normalul perioadei. Cele mai mari abateri se vor resimţi în vestul şi sudul ţării. În schimb, regimul pluviometric va înregistra o tendinţă deficitară, mai ales în regiunile nordice.

Cum va fi vremea la început de octombrie

Săptămâna 29 septembrie – 06 octombrie 2025. La început de octombrie, mediile valorilor termice vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în special în sud-vestul ţării. Totodată, precipitaţiile vor fi uşor deficitare în cea mai mare parte a teritoriului, cu un deficit mai pronunţat în jumătatea sudică.

Specialiştii subliniază că, deşi temperaturile mai ridicate sunt un aspect pozitiv pentru iubitorii de vreme caldă, deficitul de precipitaţii poate afecta agricultură şi rezervele de apă. Perioada analizată indică o toamnă blândă, dar cu riscuri asociate secetei în sudul şi sud-estul ţării.

