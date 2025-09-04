Iarna vine mai repede decât ne-am fi aşteptat. Când ar urma să ningă în Bucureşti, conform Accuweather

Chiar dacă începutul de toamnă aduce temperaturi peste media obișnuită, specialiștii în prognoze anunță că surprizele nu vor întârzia să apară. Luna septembrie se remarcă prin valori termice ridicate și un nivel al precipitațiilor apropiat de normal. Însă, în ciuda acestui debut liniștit, finalul toamnei va aduce o schimbare bruscă de scenariu, cu temperaturi mult mai scăzute și primele ninsori timpurii.

Cum va arăta vremea în luna noiembrie

Potrivit meteorologilor de la Accuweather, Bucureștiul va fi martorul primei ninsori pe 22 noiembrie 2025, ceea ce marchează o instalare mai devreme a iernii față de așteptările multora.

Ultima lună de toamnă nu va trece neobservată. Specialiștii prognozează o perioadă dominată de ploi și cer acoperit, cu temperaturi care nu vor mai depăși 17 grade Celsius la începutul lunii. Spre final, maximele se vor încadra în jurul a 6 grade Celsius, iar nopțile vor aduce minime de până la minus 3 grade.

După prima ninsoare, pe 22 noiembrie, ziua următoare – 23 noiembrie – va aduce lapoviță și ninsoare. Nici 24 noiembrie nu va fi mai blândă, deoarece meteorologii anunță noi episoade de ninsoare pentru Capitală. Practic, trecerea de la o toamnă blândă la iarnă se va face rapid, iar Bucureștiul va fi acoperit de fulgi chiar înainte de luna decembrie.

Decembrie începe cu frig și posibile ninsori

Deși luna noiembrie va aduce prima zăpadă, meteorologii atrag atenția și asupra începutului de decembrie. Potrivit Accuweather, primele zile ale iernii calendaristice vor fi reci, iar pe 3 decembrie 2025 există șanse mari de lapoviță și ninsoare.

În tot acest interval, vremea va fi caracterizată de cer în mare parte noros, chiar dacă, din când în când, soarele își va face apariția. Schimbările bruște de temperatură vor fi evidente, iar valorile negative din timpul nopții vor confirma că iarna s-a instalat mai devreme decât se anticipa.

O iarnă timpurie în Capitală

Prognoza pentru finalul toamnei și începutul iernii arată clar că locuitorii Bucureștiului trebuie să se pregătească mai devreme pentru sezonul rece. Deși septembrie a debutat cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal, noiembrie va marca trecerea rapidă la frig, ninsori și lapoviță.

Astfel, data de 22 noiembrie 2025 rămâne momentul în care meteorologii indică începutul iernii în Capitală, urmat de mai multe zile consecutive cu precipitații specifice sezonului rece.