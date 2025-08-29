România, lovită de furtuni violente și caniculă în același timp. Harta zonelor afectate

România se confruntă cu fenomene meteorologice extreme, cu furtuni puternice în vest și temperaturi caniculare în sud și sud-est. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări pentru mai multe județe, iar sâmbătă și duminică vor alterna perioadele de căldură intensă cu intervale cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Meteorologii spun că aceste condiții vor marca începutul toamnei, cu variații semnificative de temperatură între regiuni și chiar între zile.

Cod galben de caniculă pentru Capitală și șase județe

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anunțat că sâmbătă, 30 august, Bucureștiul și județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt și Dolj vor fi afectate de temperaturi ridicate, care vor ajunge între 34 și 36 de grade Celsius.

Potrivit acesteia, debutul toamnei va fi marcat de zile cu vreme frumoasă, cu temperaturi maxime între 25 și 32 de grade, ceea ce reprezintă valori similare cu cele din zilele de vară.

„Mâine vorbim de judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti… şi aici, valori de 34 – 36 de grade Celsius. Aşa cum spuneam la începutul intervenţiei, toamna va debuta cu o vreme frumoasă, pentru că, deja, prima zi va aduce temperaturi între 25 până la 32 de grade Celsius, condiţiile în care de 25 de grade reprezintă maxima unei zile de vară”, a declarat Elena Mateescu pentru Antena 3 CNN.

În vestul țării, unde codul galben de caniculă este activ pentru Timiș, Arad și Bihor, temperaturile vor atinge 34-37 de grade Celsius.

Vijelii și grindină în vestul țării

Meteorologii avertizează că finalul verii va aduce și instabilitate atmosferică, mai ales în vestul României. Duminică, 31 august, se estimează cantități de precipitații între 15 și 25 l/mp, cu risc de grindină și vijelii. Temperaturile în vest vor scădea până la 27 de grade, în timp ce sudul și sud-estul vor rămâne sub caniculă.

Mateescu a explicat că duminică valorile termice vor fi mai scăzute în mare parte a țării, între 23 și 33 de grade, iar pe perioade scurte, ploile pot depăși 25-30 l/mp, fiind posibile vijelii și grindină. În unele zone, temperaturile minime vor ajunge până la 2 grade Celsius.

Vremea pe litoral

La începutul toamnei temperaturile vor fi mai moderate, iar apa Mării Negre nu se va încălzi semnificativ.

Se estimează că valorile termice vor fi în jur de 22-23 de grade, iar temperatura apei între 15 și 18 grade, ceea ce face necesar ca turiștii să fie precauți dacă doresc să intre în mare.

Această combinație între caniculă și furtuni violente va afecta desfășurarea activităților în aer liber și planurile turiștilor. Autoritățile recomandă prudență, evitarea deplasărilor în zonele afectate și hidratarea corespunzătoare în zilele cu temperaturi ridicate.