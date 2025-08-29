Toamnă atipică în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie, ce schimbări ne așteaptă

Primele zile ale lunii septembrie aduc temperaturi peste normalul perioadei, în special în sudul țării, potrivit estimărilor pe patru săptămâni ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Vremea se va apropia treptat de valorile normale în a doua parte a lunii, cu precipitații mai frecvente în zonele centrale, nord-estice și la munte.

Cum va fi vremea în primele două săptămâni de septembrie

Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025 va fi caracterizată de valori termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, fără variații majore.

În intervalul 8 – 15 septembrie 2025, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru sudul țării, în timp ce în restul teritoriului valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare local, în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de normal.

A doua parte a lunii: revenirea la valorile climatice normale și precipitații mai frecvente

Săptămâna 15 – 22 septembrie 2025 va marca o apropiere a temperaturilor medii de valorile normale pentru această perioadă, la nivel național. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în zonele montane și local în regiunile centrale, iar în rest se vor situa aproape de normal.

Aceasta înseamnă o creștere a frecvenței ploilor mai ales în zonele cu altitudine mai mare, dar și în centrul țării, influențând activitățile agricole și condițiile de trafic.

Săptămâna 22 – 29 septembrie 2025 va fi caracterizată de valori termice medii apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în limite normale, ceea ce indică o stabilizare a vremii spre finalul lunii.

Septembrie cu soare și căldură pe litoral

Florinela Georgescu, director de prognoze al ANM, precizează că vremea ar putea fi favorabilă pentru concedii în septembrie și posibil chiar la începutul lunii octombrie.

”Ne apropiem de închiderea sezonului pe litoralul românesc. Dar dacă suntem mai doritori de o vreme mai blândă, mai calmă, recomand să urmărim cum evoluează vremea pe litoral în luna septembrie și, cine știe, poate chiar și la începutul lunii octombrie”, a declarat meteorologul, pentru Digi24.ro.

În Constanța, începutul toamnei aduce temperaturi de până la 29 de grade, cu posibilitate de ploi în perioada 5–6 septembrie. Sunt prognozate și două zile cu furtuni, pe 12 și 13 septembrie.

După 18 septembrie, valorile maxime vor scădea spre 22–24 de grade, însă și la începutul lunii octombrie se vor înregistra câteva zile cu temperaturi peste 20 de grade.