Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 11:31
de Diana Dumitrache

Cum va fi vremea în septembrie? Prognoza ANM pentru „Răpciune” aduce surprize

Cum va fi vremea în septembrie? Prognoza ANM pentru „Răpciune” aduce surprize
Meteorologii au emis prognoza meteo pentru septembrie (Sursa foto: Pixabay)

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 25 august – 22 septembrie, iar începutul toamnei se anunță mai cald decât de obicei, cu variații în ceea ce privește regimul precipitațiilor.

Cum va fi vremea în septembrie 2025

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele săptămâni, dezvăluind cum va fi vremea în luna septmbrie 2025. In prima saptamana a perioadei prognozate (25 august – 1 septembrie), temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât normalul în nord-estul țării, în timp ce în rest vor fi apropiate de mediile climatologice. Ploile vor fi mai abundente în vest și nord-vest, dar reduse în sud și la munte.

1 – 8 septembrie. Prima săptămână de toamnă calendaristică va aduce valori termice ușor peste medie în sud și sud-est, iar în celelalte regiuni se vor menține la niveluri normale. Precipitațiile vor fi excedentare în nord, mai reduse în sud, iar în rest apropiate de mediile obișnuite.

Temperaturi mai mari decât în mod obişnuit, după jumătatea lui septembrie

În intervalul 8–15 septembrie, vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod normal în sudul țării, iar în rest temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de ploi vor fi mai mici în vest, dar în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice.

15 – 22 septembrie. Finalul intervalului va aduce temperaturi peste normal în sud și sud-vest, în timp ce în restul țării se vor menține la valori apropiate de cele obișnuite. Precipitațiile vor fi, în general, în limitele normale la nivel național, au precizat meteorologii.

Apa mării s-a răcit brusc. Câte grade are acum? Meteorologii au anunţat un alt fenomen periculos pe litoralul romanesc
