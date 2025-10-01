Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa

Rolls-Royce marchează centenarul modelului Phantom cu o ediție limitată la 25 de unități, bazată pe actuala generație, cu detalii interioare inovatoare și finisaje de lux fără precedent.

O ediție aniversară bazată pe Phantom generația a opta

Constructorul britanic Rolls-Royce a confirmat lansarea unei ediții speciale Phantom pentru a celebra 100 de ani de la apariția primei versiuni a celebrului său model.

Varianta, parte a programului „Rolls-Royce Private Collection”, va fi realizată în doar 25 de exemplare, ceea ce îi conferă un statut de colecție rară încă de la debut.

Automobilul are la bază a opta generație Phantom, prezentă pe piață din 2018, și păstrează motorul V12 bi-turbo, semnătura de putere și rafinament a mărcii. Deși performanțele tehnice nu au fost modificate, accentul cade pe design și pe nivelul de exclusivitate, elemente esențiale în filosofia Rolls-Royce.

Reprezentanții companiei au precizat că detaliile complete vor fi prezentate în următoarele săptămâni, însă câteva trăsături majore au fost deja confirmate.

Printre acestea se numără introducerea unor tehnici complet noi pentru brand: marchetărie 3D, straturi de cerneală aplicate în relief și foiță de aur de 24 de carate.

Cel mai complex interior realizat vreodată de Rolls-Royce

Oficialii de la Goodwood au subliniat că acest Phantom aniversar va avea „cea mai complexă lucrătură din lemn din istoria mărcii”.

Pentru a ajunge la acest rezultat, o echipă dedicată a trecut printr-un program special de instruire și a lucrat timp de un an la perfecționarea noilor tehnici.

Phil Fabre de la Grange, responsabilul diviziei Bespoke, a explicat că această ediție aduce pentru prima dată combinarea marchetăriei 3D cu imprimarea stratificată și cu tehnica de aurire pe aceeași suprafață. Fiecare panou devine astfel o veritabilă sculptură tactilă, un obiect de artă integrat în habitaclul mașinii.

Acoperirea cu aur are un rol deosebit: pentru prima dată, Rolls-Royce va folosi foița de aur pentru a reprezenta grafic o șosea pe panourile de lemn, un detaliu care reflectă simbolic tradiția de automobil de călătorie de lux a modelului Phantom.

Edițiile „Private Collection” reprezintă o ocazie pentru companie de a demonstra clienților cele mai avansate inovații de design și măiestrie artizanală. Ultima astfel de serie a fost Phantom Scintilla, prezentată în 2024 la Monterey Car Show, inspirată de faimoasa statuetă Spirit of Ecstasy.

Deși majoritatea vânzărilor Rolls-Royce sunt astăzi comenzi unicat, aceste colecții speciale sunt considerate de colecționari adevărate opere de artă pe patru roți.

Cu doar 25 de unități disponibile, Phantom ediție centenar devine una dintre cele mai rare creații din istoria Rolls-Royce.

Concret, prin îmbinarea tehnologiilor moderne cu meșteșugul tradițional, producătorul britanic arată că rămâne fidel viziunii sale de a transforma fiecare automobil într-un simbol al luxului absolut.