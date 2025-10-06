Revin ninsorile în România. Cod roșu și portocaliu de ploi, dar și cod galben de ninsoare. Harta județelor afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare extinsă, valabilă între 6 și 9 octombrie 2025, care include avertizări de cod galben, portocaliu și roșu. Fenomenele vizate sunt ploi abundente, vânt puternic și ninsori viscolite la munte, iar cantitățile de precipitații anunțate pot provoca inundații și alte efecte severe în mai multe județe. Populația este sfătuită să se informeze constant și să adopte măsuri de precauție.

Care sunt județele vizate de codul roșu și ce cantități de precipitații sunt așteptate

Cea mai severă avertizare, codul roșu, intră în vigoare luni seară, 7 octombrie, de la ora 21:00 și este valabil până marți, 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.

În aceste zone se estimează acumulări de apă între 110 și 120 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare treptată, ceea ce poate duce la inundații locale, torenți și deteriorarea infrastructurii.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate și supravegherea atentă a cursurilor de apă și a zonelor predispuse la acumulări rapide.

Unde se aplică codul portocaliu și codul galben

Codul portocaliu de ploi importante se va aplica simultan cu codul roșu în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde se pot acumula între 60 și 90 l/mp, izolat până la 100 l/mp.

La altitudini de peste 1700 m, se prognozează ninsori viscolite cu depuneri între 10 și 30 cm și rafale de vânt de până la 90 km/h.

Codul galben va afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpații de Curbură în două intervale: 6-7 octombrie și 7-8 octombrie, vizând intensificări ale vântului cu rafale de până la 70 km/h, inclusiv în București și Ilfov.

Ce schimbări de temperatură și efecte meteorologice sunt așteptate în această perioadă

Pe tot parcursul avertizării, temperaturile vor scădea semnificativ, cu maxime între 12 și 18°C și minime între 3 și 14°C. În zonele montane, ninsorile viscolite și vântul puternic vor afecta circulația și pot genera dificultăți pentru infrastructura rutieră.

În regiunile de câmpie și deal, ploile abundente pot provoca torenți și acumulări rapide de apă, afectând traficul și siguranța locuitorilor.

Populația este sfătuită să urmărească evoluția vremii prin surse oficiale și să respecte recomandările autorităților locale și ale ISU pentru a evita situațiile de risc.