Alerte de vreme severă în mai multe regiuni din țară. Bucureștiul, sub cod galben de furtuni

În aceste arii geografice, fenomenele meteo se vor manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări bruște ale vântului. Pe alocuri se vor forma vijelii puternice, viteza aerului urmând să atingă la rafală valori cuprinse între 50 și 70 km/h, fiind de asemenea prognozate căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Din punct de vedere al precipitațiilor, în intervale scurte de timp, de la 1 la 3 ore, sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 15…25 l/mp și în mod izolat de peste 30…40 l/mp. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor apărea, pe arii mai restrânse, și în restul teritoriului național.

Primele episoade de instabilitate violentă încep miercuri seară în vestul și sud-vestul țării

Primul interval critic indicat de meteorologi este cuprins între data de 3 iunie, ora 20:00, și data de 4 iunie, ora 10:00. În acest interval de timp, fenomenele extreme vor lovi județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, precum și zona de sud a județului Hunedoara.

Locuitorii din aceste zone vor avea de-a face cu perioade în care vântul va sufla cu putere, dezvoltând viteze de 50…70 km/h și luând pe alocuri aspect de vijelie. Vijeliile vor fi însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Într-un timp extrem de scurt, de doar 1…3 ore, sau prin acumulare pe parcursul nopții, volumele de apă vor atinge praguri de 15…25 l/mp, iar pe suprafețe izolate se vor depăși cantități de 30…40 l/mp.