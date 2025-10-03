REVIEW One Battle After Another, filmul cu Leonardo DiCaprio care cucerește cinematografele din România

În aceste săptămâni, în cinematografele din România rulează unul dintre cele mai așteptate filme ale anului: One Battle After Another, regizat de inconfundabilul Paul Thomas Anderson. Este o producție ambițioasă, intensă și surprinzătoare, un amestec de satiră politică, dramă intimă și spectacol vizual care confirmă încă o dată măiestria unui regizor ce știe să transforme cinemaul într-o experiență unică.

Filmul are în centru interpretarea lui Leonardo DiCaprio, care își dovedește încă o dată versatilitatea și forța actoricească. Rolul său, acela al lui Bob Ferguson, un fost revoluționar forțat să se confrunte cu propriile greșeli și cu un trecut imposibil de uitat, este construit cu o intensitate ce variază de la umor absurd la tragedie pură. Alături de el, Sean Penn strălucește în rolul Colonelului Lockjaw, un antagonist memorabil, caricatural și feroce deopotrivă, care dă o greutate aparte conflictului central.

O regie vizionară și o poveste fragmentată

Paul Thomas Anderson nu oferă un film linear sau previzibil. One Battle After Another are o structură fragmentată, cu salturi temporale, flashback-uri și scene care alternează între gravitate și absurd. Rezultatul este o poveste densă și complexă, în care fiecare secvență are rolul de a construi nu doar acțiunea, ci și atmosfera unei lumi aflate în pragul colapsului.

Spectacolul vizual este impresionant. Filmările pe format VistaVision și proiecțiile în IMAX transformă fiecare bătălie, fiecare confruntare, într-o experiență grandioasă. Totul este construit pentru marele ecran: de la cadrele largi care surprind haosul confruntărilor până la detaliile intime ale expresiilor personajelor, surprinse cu o precizie tulburătoare.

Montajul rapid, dar atent calibrat, accentuează senzația de ritm alert și de tensiune constantă, iar paleta vizuală aleasă de Anderson și echipa sa completează perfect tonul filmului, trecând de la scene de acțiune explozivă la momente de tăcere încărcate de emoție.

Actorii, coloana vertebrală a filmului

Interpretările actorilor sunt, fără îndoială, una dintre cele mai mari forțe ale filmului. Leonardo DiCaprio face un rol complex, plin de nuanțe, unul dintre cele mai bune din cariera sa recentă. Personajul său este marcat de contradicții, prins între dorința de a-și proteja fiica și trecutul revoluționar care îl urmărește permanent.

Sean Penn este electrizant ca antagonist – un rol care îi permite să combine teatralitatea cu intensitatea dramatică. Lockjaw este un personaj larger-than-life, ridicol pe alocuri, dar și înfricoșător prin cruzimea sa.

Merită amintite și Teyana Taylor, în rolul Perfidia Beverly Hills, o apariție magnetică ce domină primele secvențe, și Regina Hall, care adaugă profunzime unei povești ce ar fi putut să se piardă doar în spectacol. De asemenea, tânăra Chase Infiniti, în rolul fiicei lui Bob, aduce sensibilitate și umanitate, construind alături de DiCaprio una dintre cele mai emoționante relații părinte–copil din cinemaul recent.

One Battle After Another este un film dens, uneori obositor prin bogăția de teme și tonuri, dar tocmai această complexitate îl transformă într-o experiență de neuitat. Este un film care nu îți oferă răspunsuri simple, ci te provoacă să reflectezi asupra lumii în care trăim: despre revoluții, putere, relații de familie și limitele umane.

Sunetul este un alt element care ridică producția. Exploziile, dialogurile tensionate și liniștea apăsătoare sunt integrate într-un mix audio impecabil, care îți dă senzația că trăiești alături de personaje fiecare moment. Muzica originală completează atmosfera fără să o încarce, accentuând atât tensiunea, cât și melancolia.

În cinematografele din România, filmul trebuie văzut pe marele ecran pentru a-i aprecia pe deplin forța vizuală și sonoră. Este un spectacol total, dar și o reflecție profundă asupra lumii și a oamenilor care o locuiesc.

În concluzie, One Battle After Another nu este doar un film de acțiune sau o satiră politică, ci o operă cinematografică de mare ambiție, susținută de interpretări memorabile și de o regie impecabilă. Este genul de film care te răscolește, te face să râzi și să tremuri, și rămâne cu tine mult timp după ce ai ieșit din sala de cinema.