Filmul care a cucerit telespectatorii la lansare, în care joacă Leonardo DiCaprio. Când îl vezi în cinematografele din România

Box office-ul din Marea Britanie și Irlanda a avut parte de un weekend intens, cu premiere de calibru și reeditări aniversare care au atras publicul în cinematografe. Filmul „One battle after another”, noua producție Warner Bros. cu Leonardo DiCaprio în rol principal, care rulează deja în cinematografele din România, a debutat direct pe primul loc, confirmându-și statutul de blockbuster. În același timp, relansarea musicalului „Hamilton”, la 10 ani de la premiera sa, a reușit să cucerească un loc onorabil în top, demonstrând că poveștile bine spuse rămân atractive chiar și după un deceniu.

Warner Bros. a mizat pe DiCaprio și pe o producție grandioasă, iar pariul s-a dovedit câștigător. „One battle after another” a deschis în forță, cu încasări de 2,4 milioane de lire sterline (aproximativ 3,3 milioane de dolari), ocupând primul loc în clasamentul box office. Intriga filmului și distribuția de top au atras publicul britanic și irlandez, consolidând poziția studioului pe o piață în care competiția este acerbă.

Succesul filmului nu este doar o confirmare a puterii star system-ului de la Hollywood, ci și o dovadă a faptului că publicul rămâne atras de producțiile cu miză epică. Într-un context în care filmele de acțiune și dramele istorice domină frecvent box office-ul european, „One battle after another” își croiește drum spre a deveni unul dintre titlurile definitorii ale anului 2025.

Alături de acest debut, și alte filme au continuat să performeze, dar niciunul nu a reușit să depășească valul de entuziasm generat de noua producție Warner Bros.

„Hamilton”, succesul relansat după un deceniu

Disney a readus pe marile ecrane musicalul „Hamilton” într-o ediție aniversară, la zece ani de la debut, și publicul a reacționat prompt. Cu încasări de 2,4 milioane de dolari, relansarea s-a clasat pe locul al doilea, confirmând că impactul acestui spectacol rămâne puternic chiar și după un deceniu.

Succesul nu este surprinzător, având în vedere fenomenul cultural pe care „Hamilton” l-a declanșat în 2015. Povestea revoluției americane, spusă prin muzică hip-hop și cu o distribuție diversă, a redefinit genul musical și a adus un suflu proaspăt pe Broadway și în întreaga lume. Reeditarea sa pe marile ecrane în 2025 nu a fost doar un eveniment cinematografic, ci și unul cultural, marcând o generație întreagă care a crescut cu versurile și energia acestui spectacol.

Pentru Disney, această relansare reprezintă o strategie inteligentă: valorificarea unei francize cu impact global într-un moment aniversar, consolidând în același timp legătura cu publicul care își dorește experiențe cinematografice nostalgice, dar și vibrante.

O competiție acerbă și lansări de calibru pe piață

Pe locul trei în box office-ul britanic și irlandez s-a aflat „Downton Abbey: The Grand Finale”, care, deși se află la al treilea weekend de rulare, a adăugat încă 1,8 milioane de dolari la totalul său, ajungând la 18,1 milioane. Este un rezultat solid, confirmând popularitatea universului „Downton Abbey” în rândul fanilor.

„The Conjuring: Last Rites”, tot de la Warner Bros., a ocupat locul patru, cu 1,1 milioane de dolari și un total de 22,1 milioane, în timp ce drama „The Long Walk” a rezistat pe poziția a cincea cu 630.000 de dolari. În a doua parte a clasamentului, filme precum „The Roses” de la Disney sau horrorul „The Strangers: Chapter 2” au menținut un interes constant, dar fără a atinge amploarea primelor titluri.

Mai mult, industria se pregătește pentru o aglomerație de premiere la început de octombrie. Printre cele mai așteptate se numără „The Smashing Machine”, drama regizată de Benny Safdie cu Dwayne Johnson și Emily Blunt, dar și thrillerul „Him” produs de Universal. În paralel, reeditările continuă să joace un rol important, cu „GoldenEye” sărbătorind 30 de ani de la lansare și „Avatar: The Way of Water” revenind pe ecrane într-o campanie specială.

Această diversitate de producții arată nu doar apetitul publicului pentru genuri variate, ci și strategia marilor studiouri de a combina premierele proaspete cu relansările unor titluri emblematice. Rezultatul este o piață competitivă și dinamică, în care fiecare weekend poate aduce o nouă surpriză.

Pe termen scurt, „One battle after another” pare favorit să își mențină poziția de lider, însă intrările masive din octombrie ar putea să îi pună la încercare supremația. Publicul, în schimb, are doar de câștigat din această ofertă bogată, care transformă toamna lui 2025 într-un sezon spectaculos pentru cinematografie.