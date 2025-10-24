Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 18:55
de Diana Dumitrache

Restricții de circulație în București duminică, 26 octombrie, în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce străzi vor fi închise

Restricții de circulație în București duminică, 26 octombrie, în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce străzi vor fi închise
Străzi închise temporar în București, pe 26 octombrie (Foto: Profimedia)

Duminică, 26 octombrie, în Capitală vor fi instituite restricții majore de circulație pentru a permite buna desfășurare a ceremoniei de sfințire a picturii interioare a Catedralei Mântuirii Neamului. Evenimentul de amploare va fi oficiat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, în prezența unui sobor alcătuit din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Străzi închise temporar în București

Ceremonia marchează 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și 140 de ani de la recunoașterea Autocefaliei, fiind considerată unul dintre cele mai importante momente religioase din ultimii ani. Peste 100.000 de credincioși sunt așteptați să participe la eveniment.

Pentru desfășurarea în siguranță a slujbei, autoritățile vor închide traficul rutier pe mai multe artere din centrul Capitalei, în intervalul 00:00 – 22:00, după cum urmează:

Vezi și:
Cine este Patriarhul Bartolomeu? Motivul pentru care vizita acestuia la Bucureşti este atât de importantă
Cum arată în interior Catedrala Neamului? Imaginile luxului din centrul Capitalei
  • Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, pe ambele sensuri
  • Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului
  • Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria
  • Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor
  • Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului
  • Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor
  • Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur
  • Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila
  • Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie
  • Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor
  • Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor

Programul liturgic al zilei

Evenimentele religioase vor începe dimineața devreme, cu o serie de slujbe oficiate în Catedrala Națională:

  • 07:30 – 10:00 – Sfânta Liturghie, oficiată de trei ierarhi din Capitală, alături de 67 de preoți și 12 diaconi.
  • 10:15 – Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel.
  • 10:30 – 12:30 – Slujba de sfințire a picturii interioare, la care vor participa cei doi Patriarhi, însoțiți de întregul sobor. La final, va fi citit Actul de sfințire.

Accesul credincioșilor

În interiorul Catedralei vor avea acces doar invitații oficiali, în număr de aproximativ 2.500 de persoane. Pe esplanada din fața lăcașului vor fi amplasate ecrane mari, unde peste 8.000 de pelerini din eparhiile din țară vor putea urmări slujba.

Restul credincioșilor, aflați în spațiul public din afara complexului, vor avea posibilitatea să urmărească ceremonia de pe alte ecrane amplasate vizavi de Catedrală.

După încheierea slujbei (ora 12:30), închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat: mai întâi invitații oficiali, apoi grupurile din eparhii. Accesul credincioșilor din afara perimetrului Catedralei va fi permis după ora 20:00.

Pelerinii vor putea vizita și se vor putea închina în Sfântul Altar și în zilele următoare – 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie – Catedrala Națională urmând să rămână deschisă zi și noapte până la finalul lunii.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
”Se merită” sau ”merită”? Ce spune norma lingvistică
”Se merită” sau ”merită”? Ce spune norma lingvistică
O rețea de hackeri specializată pe carduri cadou atacă în perioade festive – cum te ferești
O rețea de hackeri specializată pe carduri cadou atacă în perioade festive – cum te ferești
5 metode simple ca să-ți încălzești casa mai repede, fără să crești factura la energie
5 metode simple ca să-ți încălzești casa mai repede, fără să crești factura la energie
David Chase, creatorul „The Sopranos”, revine la televiziune cu un serial despre controlul minții în timpul Războiului Rece
David Chase, creatorul „The Sopranos”, revine la televiziune cu un serial despre controlul minții în timpul Războiului Rece
Unde revine gazul sâmbătă, în Rahova? Distrigaz cere locatarilor să asigure accesul echipelor de intervenție
Unde revine gazul sâmbătă, în Rahova? Distrigaz cere locatarilor să asigure accesul echipelor de intervenție
Google șterge 3.000 de videoclipuri YouTube care ascundeau malware în „programe sparte” și hack-uri false
Google șterge 3.000 de videoclipuri YouTube care ascundeau malware în „programe sparte” și hack-uri false
Șobolan uriaș, filmat într-o brutărie celebră din București, frecventată de sute de clienți. Imaginile au stârnit revoltă. Ce spune ANPC
Șobolan uriaș, filmat într-o brutărie celebră din București, frecventată de sute de clienți. Imaginile au stârnit revoltă. Ce spune ANPC
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar putea fi preluat. Reacția oficială a Carrefour România – UPDATE
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar putea fi preluat. Reacția oficială a Carrefour România – UPDATE
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...