Restricții de circulație în București duminică, 26 octombrie, în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce străzi vor fi închise

Duminică, 26 octombrie, în Capitală vor fi instituite restricții majore de circulație pentru a permite buna desfășurare a ceremoniei de sfințire a picturii interioare a Catedralei Mântuirii Neamului. Evenimentul de amploare va fi oficiat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, în prezența unui sobor alcătuit din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Străzi închise temporar în București

Ceremonia marchează 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și 140 de ani de la recunoașterea Autocefaliei, fiind considerată unul dintre cele mai importante momente religioase din ultimii ani. Peste 100.000 de credincioși sunt așteptați să participe la eveniment.

Pentru desfășurarea în siguranță a slujbei, autoritățile vor închide traficul rutier pe mai multe artere din centrul Capitalei, în intervalul 00:00 – 22:00, după cum urmează:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, pe ambele sensuri

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria

Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor

Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului

Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila

Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor

Programul liturgic al zilei

Evenimentele religioase vor începe dimineața devreme, cu o serie de slujbe oficiate în Catedrala Națională:

07:30 – 10:00 – Sfânta Liturghie, oficiată de trei ierarhi din Capitală, alături de 67 de preoți și 12 diaconi.

10:15 – Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel.

10:30 – 12:30 – Slujba de sfințire a picturii interioare, la care vor participa cei doi Patriarhi, însoțiți de întregul sobor. La final, va fi citit Actul de sfințire.

Accesul credincioșilor

În interiorul Catedralei vor avea acces doar invitații oficiali, în număr de aproximativ 2.500 de persoane. Pe esplanada din fața lăcașului vor fi amplasate ecrane mari, unde peste 8.000 de pelerini din eparhiile din țară vor putea urmări slujba.

Restul credincioșilor, aflați în spațiul public din afara complexului, vor avea posibilitatea să urmărească ceremonia de pe alte ecrane amplasate vizavi de Catedrală.

După încheierea slujbei (ora 12:30), închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat: mai întâi invitații oficiali, apoi grupurile din eparhii. Accesul credincioșilor din afara perimetrului Catedralei va fi permis după ora 20:00.

Pelerinii vor putea vizita și se vor putea închina în Sfântul Altar și în zilele următoare – 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie – Catedrala Națională urmând să rămână deschisă zi și noapte până la finalul lunii.