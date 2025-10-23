Cine este băcăuanul care a proiectat Catedrala Mântuirii Neamului? Ideea lăcaşului sfânt, născută din recunoștința față de eroii căzuți în Războiul de Independență

Pe 26 octombrie 2025, România va trăi un moment istoric: sfințirea Catedralei Naționale, simbol al credinței și unității poporului român. Evenimentul marchează 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și va fi oficiat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, în fața a zeci de mii de credincioși.

Cine a proiectat Catedrala Mântuirii Neamului

Puțini știu însă că arhitectul care a gândit acest grandios edificiu este un băcăuan — Constantin Amâiei, cunoscut pentru proiecte de importanță națională, printre care și Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău. Opera sa, ridicată în inima Bucureștiului, îmbină tradiția bizantină cu viziunea modernă, fiind concepută să reziste la cutremure majore și să devină un reper al arhitecturii românești contemporane.

Ideea construirii unei catedrale naționale a apărut încă din 1877, la inițiativa Regelui Carol I, ca gest de recunoștință față de eroii căzuți în Războiul de Independență. Timp de peste un secol, proiectul a fost amânat din cauza războaielor și a regimului comunist, până când Patriarhul Daniel a reușit, în 2010, să-l transforme în realitate.

Astăzi, Catedrala Mântuirii Neamului nu este doar o biserică monumentală, ci un simbol al identității, credinței și continuității românești — o lucrare „din popor, pentru popor”, gândită și semnată de un fiu al Bacăului.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie, într-o ceremonie de amploare care va marca un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Slujba de Liturghie este programată între orele 7:30 și 10:00, iar între 10:30 și 12:30, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel vor oficia sfințirea picturii interioare, alături de un sobor impresionant format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Accesul în catedrală și pe esplanada din jur va fi permis de la ora 7:00 dimineața, fiind rezervat celor 2.500 de invitați oficiali care vor asista la ceremonie în interior și celor peste 8.000 de credincioși veniți organizat din eparhii, care vor participa din piațetă.

Vor exista trei puncte de acces: intrarea principală de lângă Paraclisul Catedralei Naționale și două intrări secundare din Strada Izvor. Ceilalți credincioși vor putea urmări slujba din zona Pieței Arsenalului, Calea 13 Septembrie și Strada Izvor, unde vor fi amplasate ecrane mari ce vor transmite în direct evenimentul prin Trinitas TV.

Închinarea și trecerea prin altar a invitaților va dura până seara, astfel că pelerinii individuali se vor putea ruga și trece prin altar începând de duminică, 26 octombrie, ora 20:00, până vineri, 31 octombrie, catedrala rămânând deschisă zi și noapte în acest interval.