Cum arată în interior Catedrala Mântuirii Neamului înainte de sfințire VIDEO

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult din România, se pregătește pentru momentul mult așteptat al sfințirii. Înainte de inaugurarea oficială, programată pentru 26 octombrie 2025, noi imagini apărute pe rețelele sociale oferă o privire impresionantă asupra interiorului aproape finalizat al monumentalei construcții.

Ce dezvăluie imaginile din interiorul Catedralei

Videoclipul care a circulat în ultimele zile pe internet arată o panoramă spectaculoasă a interiorului Catedralei Mântuirii Neamului. Se pot vedea frescele terminate, cu peste 300 de sfinți pictați și poleiți cu aur, detalii arhitecturale de mare finețe și o boltă care se înalță amețitor, accentuând grandoarea spațiului.

Lucrările sunt aproape finalizate, iar specialiștii mai au de pus la punct doar câteva detalii tehnice și estetice înainte de sfințirea oficială. În imaginile publicate, se observă lumina caldă care se reflectă pe icoanele de mari dimensiuni, realizate cu detalii fine și accente aurite, conferind interiorului o atmosferă solemnă și impunătoare.

Construcția, începută acum mai bine de un deceniu, a implicat investiții de peste 270 de milioane de euro, iar dimensiunile sale depășesc chiar și Palatul Parlamentului, transformând-o în cea mai mare clădire religioasă din România.

Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului

Potrivit Patriarhiei Române, sfințirea Catedralei Naționale va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, în cadrul unei ceremonii la care vor participa mii de credincioși din toată țara.

Ritualul va fi oficiat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel, marcând un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română.

Evenimentul are o dublă semnificație: se împlinesc 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei BOR și 100 de ani de la ridicarea ei la rang de patriarhie.

”Iubim biserica fiică a României şi aşteptăm cu nerăbdare să participăm la sărbătorile oficiale de la Bucureşti, de anul viitor, dedicate centenarului ridicării la demnitatea patriarhală a Bisericii autocefale din România, de către Patriarhia Ecumenică”, declara Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I anul trecut, potrivit Basilica.

Ce înseamnă Catedrala pentru România

Ideea unei catedrale naționale datează încă din vremea regelui Carol I, imediat după dobândirea independenței României. Visul a prins contur abia în ultimul deceniu, iar în 2018, la Centenarul Marii Uniri, a fost sfințit altarul catedralei, moment simbolic în care în Sfânta Masă au fost așezate numele a peste 350.000 de eroi români. După ceremonia din octombrie, Catedrala Națională va fi deschisă permanent credincioșilor.

”Va fi permanent deschisă închinătorilor și va avea un program liturgic deosebit, inclusiv la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de luni, 27 octombrie 2025”, a declarat părintele Ionuț Corduneanu, Vicar Administrativ Patriarhal, pentru Trinitas TV.

Astfel, Catedrala Mântuirii Neamului devine nu doar un simbol al credinței și unității românilor, ci și un reper arhitectural care marchează un secol de identitate spirituală și națională.