Reguli noi pentru pasagerii curselor aeriene atunci când pleacă la drum împreună cu animalele lor de companie

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o decizie importantă pentru proprietarii de animale de companie care călătoresc cu avionul. Hotărârea stabilește că animalele pot fi considerate ”bagaje”, ceea ce limitează despăgubirile în caz de pierdere în timpul zborurilor internaționale.

Noi reguli pentru pasagerii care călătoresc cu animale de companie

Decizia curții vine după un incident nefericit petrecut în octombrie 2019, când un câine a scăpat din cușca sa la aeroportul din Buenos Aires și nu a mai fost recuperat, provocând durere și confuzie proprietarului.

Acesta a solicitat companiei aeriene Iberia despăgubiri de 5.000 de euro, sperând să fie compensat pentru pierderea suferită. Iberia a recunoscut pierderea, dar a subliniat că răspunderea sa este limitată conform regulilor Uniunii Europene privind bagajele înregistrate, potrivit Politico.

Incidentul a stârnit dezbateri despre protecția animalelor în timpul zborurilor internaționale și a atras atenția asupra lacunelor legislative în ceea ce privește despăgubirile pentru animalele de companie pierdute sau rănite în transport.

Animalele de companie sunt considerate bagaje?

Convenția de la Montreal din 1999, care stabilește regulile privind răspunderea companiilor aeriene pentru bagaje, se aplică tuturor obiectelor transportate în cala avionului, inclusiv animalelor de companie.

Deși legislația Uniunii Europene și cea spaniolă recunosc animalele ca ființe simțitoare, instanța a precizat că cadrul Convenției se concentrează pe compensarea materială pentru bunurile pierdute sau deteriorate.

Prin urmare, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească sume care depășesc limitele de despăgubire stabilite de convenție, cu excepția situațiilor în care pasagerii fac o declarație specială de ”interes special” pentru obiect, mecanism conceput inițial pentru bunurile neînsuflețite.

”Curtea constată că animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de ”bagaje”. Deși sensul obișnuit al cuvântului ”bagaje” se referă la obiecte, acest lucru singur nu conduce la concluzia că animalele ar fi în afara acestui concept,” se arată într-un comunicat al instanței.

Ce impact are decizia asupra pasagerilor și companiilor aeriene

Hotărârea reafirmă cadrul actual, limitând răspunderea companiilor aeriene pentru animalele pierdute, cu excepția cazului în care pasagerii fac o declarație specială pentru a solicita o acoperire mai mare.

Pentru companiile aeriene care operează în Europa, aceasta oferă certitudine juridică și protecție împotriva cererilor de despăgubire mai mari.

În același timp, proprietarii de animale trebuie să fie conștienți că, fără o declarație specială, pierderea unui animal în timpul zborului va fi tratată similar pierderii unui bagaj obișnuit.

