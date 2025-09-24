Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 21:22
de Daoud Andra

De ce este mai scump să zbori din București decât din Varşovia sau Budapesta? Secretul companiilor aeriene

Social
De ce este mai scump să zbori din București decât din Varşovia sau Budapesta? Secretul companiilor aeriene
FOTO: Pixabay

Pentru mulți români pasionați de călătorii, comparația prețurilor la biletele de avion ridică inevitabil aceeași întrebare: de ce este mai costisitor să pleci din București către destinații populare, decât din alte capitale europene precum Budapesta, Praga sau Varșovia? Răspunsul nu ține de cererea mai mare din România, ci de factori structurali și geografici care influențează modul în care companiile aeriene stabilesc tarifele.

Lipsa competiției, principala problemă

Una dintre explicațiile majore este faptul că România nu beneficiază de o diversitate suficientă de companii aeriene care să asigure zboruri competitive, în special spre destinații transcontinentale. Bucureștiul nu este perceput ca un hub regional, ceea ce reduce atractivitatea sa pentru transportatori și implicit numărul de rute directe.

Jeyhun Efendi, vicepreședinte flydubai responsabil cu operațiuni și e-commerce, a explicat într-un interviu citat de Ziarul Financiar că „lipsa companiilor aeriene și a concurenței locale face ca prețurile să fie mai ridicate”. Practic, acolo unde concurența este redusă, companiile pot stabili tarife mai mari pentru a acoperi costurile operaționale.

Cum se diferențiază alte capitale

Budapesta și Varșovia reprezintă exemple clare ale avantajului de a fi considerate hub-uri regionale. Budapesta are multiple zboruri directe către Asia, în special China, operate inclusiv de companii mari precum Emirates. Varșovia este deservită de LOT, compania aeriană națională poloneză, care a dezvoltat o rețea solidă de rute transcontinentale.

Praga, datorită poziției geografice, atrage transportatori care văd capitala cehă ca un punct de legătură pentru Europa Centrală și de Est. Prin comparație, Bucureștiul nu oferă aceleași oportunități de conectivitate, ceea ce limitează opțiunile de zbor și face ca prețurile să fie mai ridicate.

Cifrele confirmă discrepanțele:

  • Budapesta – Dubai: ~1.290 lei (Emirates, zbor direct)
  • București – Londra: ~650 lei (Wizz Air)
  • Varșovia – Londra: ~420 lei (Ryanair)
  • București – New York: ~3.200 lei (cu escală)
  • Praga – New York: ~2.500 lei (zbor direct sau cu escală scurtă)

De multe ori, românii descoperă că este mai ieftin să zboare întâi către Budapesta sau Varșovia și abia apoi către destinația finală, decât să cumpere un bilet direct din București.

Efendi a subliniat și rolul poziției geografice: „un transportator din Praga poate deservi întreaga Europă Centrală și de Est, însă Bucureștiul nu este perceput la fel”, a spus el pentru Gândul. Din acest motiv, companiile aeriene preferă să își stabilească hub-urile în locații care le permit să deservească o zonă mai extinsă cu mai puține costuri.

