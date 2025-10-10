Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 21:20
de Daoud Andra

Ce se întâmplă când nu pui telefonul pe modul „avion” în timpul zborului? Explicaţia unui pilot

ȘTIINȚĂ
Ce se întâmplă când nu pui telefonul pe modul
FOTO: Profimedia Images

Mulți pasageri ignoră anunțul făcut înainte de decolare și lasă telefoanele mobile în modul normal, convinși că „nu se întâmplă nimic rău”. Un fost pilot de Boeing 747, Martin Drake, a explicat într-un interviu pentru Sky News ce se întâmplă cu adevărat atunci când nu activezi modul „avion” în timpul zborului.

De ce este important să pui telefonul pe modul „avion”

Potrivit lui Martin Drake, care a fost și reprezentant al British Airline Pilots’ Association, menținerea telefoanelor pornite după decolare nu pune în pericol siguranța aeronavei, însă poate provoca interferențe neplăcute în sistemele audio ale cabinei de pilotaj.

„Atunci când telefoanele rămân în modul normal, semnalele lor pot crea un zgomot constant, un fel de ding-ding-ding, exact când piloții încearcă să comunice cu controlorii de trafic aerian. Nu este ceva grav, dar este deranjant și ne dorim să evităm aceste situații, mai ales în fazele critice ale zborului – decolare și aterizare”, a explicat Drake, potrivit DailyMail.

În esență, dispozitivele moderne sunt bine izolate și interferează rar cu sistemele aeronavelor, dar efectele pot fi similare cu bruiajul audio pe care îl auzi atunci când un telefon sună lângă o boxă. Pentru un pilot aflat în conversație cu turnul de control, aceste sunete pot distrage atenția și pot îngreuna comunicarea.

Cel mai bun moment să zbori

Pe lângă explicațiile tehnice, fostul pilot a oferit și câteva sfaturi utile pentru pasageri. Unul dintre ele ține de semnalul centurii de siguranță, adesea ignorat de cei care se ridică să caute bagaje sau să meargă la toaletă.

„Când semnalul centurii este aprins, înseamnă că există o probabilitate mai mare ca avionul să se miște brusc – la decolare, aterizare sau în timpul turbulențelor. Dacă te ridici în acel moment, te poți răni serios pe tine sau pe altcineva”, avertizează Drake.

El mai adaugă că cel mai bun moment al zilei pentru a zbura este dimineața târziu, când pasagerii sunt mai odihniți, iar condițiile atmosferice sunt, în general, mai stabile.

Un alt pilot, Captain Chris, cunoscut pentru canalul de YouTube Travel Tips by Laurie, confirmă că zborurile matinale sunt cele mai line, deoarece aerul este mai rece și mai puțin turbulent înainte ca temperatura să crească în timpul zilei. „În special vara, zborurile de dimineață reduc semnificativ șansele de turbulențe”, spune acesta.

Drake a dezvăluit și „secretul” său pentru zboruri lungi: o pernă mare din pene, cu husă de bumbac. „Se strânge ușor în bagaj și face diferența între un zbor obositor și unul confortabil. O pot folosi apoi și în hotel”, a spus pilotul.

