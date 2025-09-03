Regula de 100 ml lichide dispare astăzi pe un aeroport din România, în premieră

România intră oficial în rând cu statele europene care modernizează controalele de securitate din aeroporturi. Începând cu 3 septembrie 2025, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj devine primul din țară care elimină celebra regulă a recipientelor de maximum 100 de mililitri pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de mână. Decizia marchează o schimbare semnificativă pentru pasagerii care se confruntau până acum cu limitări stricte și deseori frustrante atunci când treceau de filtrele de securitate.

Ce înseamnă schimbarea pentru pasageri

De miercuri, călătorii care decolează de pe aeroportul clujean pot transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de până la 2 litri. Practic, regula celor 100 de ml, introdusă la nivel european în urmă cu aproape două decenii, dispare treptat, odată cu instalarea noilor echipamente capabile să scaneze rapid și precis conținutul sticlelor și recipientelor mari.

Această măsură este așteptată să reducă tensiunile de la controlul de securitate, unde mulți pasageri erau obligați să arunce băuturi, parfumuri sau produse cosmetice costisitoare. În plus, relaxarea regulilor înseamnă și o economie de timp: scanerele de ultimă generație nu mai impun scoaterea recipientelor din bagaje, ceea ce fluidizează traficul prin filtre. Pentru un aeroport care a înregistrat peste 3,2 milioane de pasageri în 2024 și care estimează un trafic de 3,4 milioane în 2025, această eficientizare poate face diferența în momentele aglomerate ale sezonului.

Decizia a fost posibilă datorită colaborării dintre Aeroportul Internațional Cluj, Brigada Antiteroristă din cadrul SRI și producătorul echipamentelor de securitate achiziționate. Astfel, măsura respectă toate standardele de siguranță impuse la nivel european și internațional.

Un trend european care schimbă regulile jocului

Eliminarea regulii de 100 de ml nu este o inițiativă izolată, ci face parte dintr-o tendință generală la nivelul Uniunii Europene. Tot mai multe aeroporturi investesc în echipamente performante, bazate pe tehnologie cu raze X de tip 3D, care permit verificarea conținutului lichidelor fără a mai fi nevoie de restricții atât de dure.

Fenomenul este vizibil în special în țări precum Spania, Italia sau Olanda, unde mai multe aeroporturi importante au renunțat deja la limitările tradiționale. Prin această mișcare, România se aliniază la standardele occidentale, oferindu-le pasagerilor o experiență de călătorie mai relaxată și mai modernă.

Totodată, schimbarea reflectă presiunea venită din partea industriei turistice și a companiilor aeriene, care cer de ani de zile simplificarea procedurilor de securitate. Într-o perioadă în care concurența între destinații este acerbă, ușurința de a călători poate deveni un avantaj strategic.

Ce urmează pentru aeroporturile din România

Clujul a făcut primul pas, dar Bucureștiul se pregătește să urmeze exemplul. Compania Națională Aeroporturi București a confirmat că Aeroportul Otopeni va renunța la restricțiile pentru lichide cel târziu în primele trei luni din 2026. Procesul se desfășoară în două etape: instalarea și testarea echipamentelor, iar abia după finalizarea completă a lucrărilor restricțiile vor dispărea.

Această tranziție nu va fi doar o simplă schimbare de regulă, ci și un test de adaptare pentru pasageri și autorități. În primii ani de aplicare, noile sisteme vor fi monitorizate atent pentru a preveni eventuale vulnerabilități. În același timp, aeroporturile regionale din România vor urmări cu interes evoluția procesului, întrucât succesul de la Cluj și Otopeni ar putea accelera extinderea tehnologiei și în alte orașe mari.

Pentru pasageri, schimbarea înseamnă mai puține griji și mai mult confort atunci când pregătesc bagajul de mână. Nu va mai trebui să îți împachetezi atent lichidele în punguțe transparente, să renunți la sticlele mai mari sau să pierzi minute prețioase la filtrele de securitate. În același timp, autoritățile speră ca noile proceduri să contribuie la scăderea tensiunilor și la creșterea satisfacției generale a călătorilor.

Ridicarea restricțiilor privind transportul lichidelor în bagajele de mână marchează o etapă importantă în modernizarea aviației românești. Aeroportul Internațional Cluj a devenit pionier, dar această schimbare anunță o transformare de amploare în întreaga țară. Cu tehnologie mai bună și reguli mai prietenoase, experiența de călătorie pentru milioane de pasageri va fi, din 2025 și 2026, mai simplă, mai rapidă și mai aproape de standardele europene. România intră astfel într-o nouă eră a aviației civile, în care confortul și siguranța pasagerilor merg mână în mână.