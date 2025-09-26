Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 08:14
de Iulia Kelt

Regula de 10 minute a lui Steve Jobs: Metoda l-a ajutat să fie mai inteligent. În ce constă, de fapt, și de ce este aprobată de neurologi

TEHNOLOGIE
Regula de 10 minute a lui Steve Jobs: Metoda l-a ajutat să fie mai inteligent. În ce constă, de fapt, și de ce este aprobată de neurologi
Din secretele lui Steve Jobs / Foto: Getty Images

Când te confrunți cu o problemă dificilă și te simți blocat, instinctul este adesea să rămâi lipit de birou și să încerci din răsputeri să găsești o soluție.

Totuși, Steve Jobs, fondatorul Apple, avea o strategie diferită și surprinzător de simplă: dacă nu găsea o rezolvare într-un timp scurt, își lăsa biroul în urmă și pleca la o plimbare.

În septembrie 2025, numeroase cercetări în neuroștiință confirmă că această metodă, aparent banală, are efecte reale asupra modului în care funcționează creierul și asupra capacității de a inova.

Cum a transformat Steve Jobs mersul într-un instrument de gândire

Biograful Walter Isaacson nota că Steve Jobs prefera să poarte discuții serioase mergând, iar designerul Jony Ive își amintea că mare parte din colaborările lor se desfășurau în plimbări liniștite, scrie Inc.com.

Pentru Jobs, mersul nu era doar o formă de relaxare, ci un mecanism de stimulare a ideilor.

Această abordare este acum confirmată științific. Neurocercetătoarea Mithu Storoni, absolventă a Universității Cambridge și autoare a volumului Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work, recomandă ceea ce numește „regula de 10 minute”.

Potrivit acesteia, dacă după zece minute de concentrare intensă nu ai găsit soluția dorită, e momentul să te ridici și să te miști.

Creierul nu se comportă ca un mușchi. Dacă la efortul fizic perseverența aduce rezultate, în activitățile ce necesită gândire creativă și soluții inovatoare, insistența poate bloca procesul. În loc să stimuleze ideile, orele de frustrare la birou duc adesea la stagnare.

De ce plimbările stimulează creativitatea și productivitatea

Explicația este simplă: mersul schimbă starea de funcționare a creierului. În timpul plimbării, atenția se mută constant dintr-un punct în altul, odată cu mediul înconjurător.

Astfel, mintea nu poate rămâne fixată obsesiv pe o singură problemă. În loc să rumineze, explorează posibilități noi și creează conexiuni surprinzătoare.

Mai mult, plimbările mențin creierul într-o stare de vigilență relaxată. Nu ești distras complet, dar nici blocat într-un tipar rigid de gândire. Aceasta este combinația ideală pentru apariția unor soluții inovatoare.

Istoria oferă numeroase exemple care confirmă eficiența acestei metode. De la Charles Darwin, care obișnuia să reflecte mergând, până la lideri contemporani precum Mark Zuckerberg, mulți au recunoscut că plimbările au jucat un rol esențial în luarea deciziilor și în găsirea de idei noi.

Concret, regula de 10 minute a lui Steve Jobs nu pare doar un truc personal, ci o metodă validată științific pentru a îmbunătăți performanța cognitivă.

Dacă după un scurt interval de efort concentrat nu găsești soluția, ridică-te de la birou și mergi la o plimbare. Această pauză activă poate fi diferența dintre blocaj și inovație.

