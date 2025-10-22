Regele Charles și Papa Leon se vor ruga împreună la Vatican. Este un moment istoric, la 500 de ani de la Schisma Anglicană

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii se află miercuri și joi într-o vizită oficială la Vatican, unde va participa, alături de Papa Leon al XIV-lea, la o slujbă ecumenică în Capela Sixtină – un eveniment istoric, fiind prima rugăciune comună între un suveran britanic și un papă de la Schisma Anglicană, petrecută acum cinci secole.

Moment istoric, la Vatican

Evenimentul are loc într-un context sensibil pentru monarhul britanic, al cărui frate, prințul Andrew, este din nou în centrul atenției, după publicarea unor noi dezvăluiri legate de scandalul Epstein. Totuși, Palatul Buckingham a subliniat importanța vizitei, considerând-o „un moment major în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei”.

Religia anglicană s-a desprins de Biserica Catolică în secolul al XVI-lea, sub domnia lui Henric al VIII-lea, care a creat Biserica Angliei după refuzul Papei de a-i anula căsătoria cu Catherine d’Aragon. De atunci, niciun monarh britanic nu s-a rugat împreună cu un papă.

Slujba ecumenică de joi, în Capela Sixtină, va fi punctul culminant al vizitei. Regele Charles și Papa Leon al XIV-lea se vor ruga sub celebrele fresce ale lui Michelangelo, într-un serviciu religios ce va îmbina tradițiile catolică și anglicană. Corul Capelei Sixtine va fi acompaniat de corul Capelei St. George de la Windsor, simbolizând unitatea spirituală dintre cele două confesiuni.

Tainele și riturile Bisericii Anglicane

Biserica Anglicană recunoaște două taine principale, considerate a fi instituite direct de Hristos în Evanghelie: botezul și euharistia. Acestea sunt esențiale pentru viața spirituală a credincioșilor și stau în centrul practicii liturgice anglicane. În același timp, Biserica acceptă existența a cinci taine secundare – mirungerea, căsătoria, maslul, spovedania și hirotonia – deși instituirea lor nu este consemnată explicit în cele patru evanghelii.

Riturile anglicane se împart în două mari orientări: ritul din 1662, caracterizat prin sobrietate, limbaj arhaic și accent pe mântuirea individuală, și ritul contemporan, rezultat al reformelor din secolele XX, influențat de teologul Gregory Dix. Acesta aduce o rânduială inspirată din tradiția primului mileniu, folosind limbaj modern, ceremonii fastuoase și un accent mai pronunțat pe mântuirea colectivă.

Tema rugăciunii Regelui Charles şi a Papei

Tema rugăciunii va fi protecția naturii, o cauză pe care Regele Charles o susține de decenii. „Este un eveniment istoric”, a declarat pentru AFP profesorul William Gibson, specialist în istorie ecleziastică la Oxford Brookes University.

„Suveranul britanic este obligat prin lege să fie protestant, iar până în 1982 nu au existat relații diplomatice oficiale între Londra și Vatican”, a explicat el.

Vizita include și o slujbă ecumenică la Bazilica Sfântul Paul din Afara Zidurilor, unde regele va primi titlul onorific de „confrate regal”, iar un scaun special va fi instalat permanent în bazilică pentru suveranii britanici viitori.

Totodată, Charles și Papa Leon al XIV-lea vor deschide împreună Anul Jubiliar al Bisericii Catolice, celebrat o dată la 25 de ani, care atrage milioane de pelerini la Vatican.

Vizita are loc pe fondul problemelor de sănătate ale regelui, în vârstă de 76 de ani, care urmează tratament împotriva cancerului. Cuplul regal britanic s-a mai întâlnit anterior cu Papa Francisc, la 9 aprilie 2024, cu puțin timp înainte de decesul acestuia.

Momentul rugăciunii comune dintre Regele Charles al III-lea și Papa Leon al XIV-lea marchează o reconectare spirituală fără precedent între cele două biserici după aproape 500 de ani de separare.