Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor

Regele Charles, mai afectat de boală decat se credea. Sursa foto: Profimedia

Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, se confruntă cu o formă nedezvăluită de cancer din 2024. Chiar și în timpul călătoriilor oficiale, suveranul își menține rutina și își transportă obiectele personale pentru a se simți cât mai confortabil și a-și conserva energia.

Regele Charles nu pornește la drum fără câteva obiecte personale esențiale

Potrivit autorului Tom Bower, în cartea sa recentă Rebel King, Regele Charles își trimite personalul înaintea vizitelor oficiale să îi ducă mobilier și obiecte personale, asta pentru a recrea atmosfera familiară a dormitorului său.

Patul ortopedic, lenjeria, colacul de toaletă și chiar un mic radio sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le ia mereu cu el. Printre obiectele transportate se află și whisky Laphroaig, apă îmbuteliată și peisaje ale munților Scoției.

O sursă apropiată de palat explică, potrivit Radar Online: ”Charles se simte mai în siguranță în jurul lucrurilor familiare. Unii pot considera că este excentric, dar, având în vedere prin ce trece, este ușor de înțeles”.

Rutina ca strategie pentru energie și recuperare

Deși își limitează aparițiile publice, Regele Charles continuă să-și îndeplinească atribuțiile și să onoreze vizitele oficiale. Consilierii regali subliniază că rutina și controlul mediului în care se află îi permit să-și conserve energia pentru tratamente și recuperare.

Această abordare este vitală pentru suveran, mai ales în timpul ședințelor de chimioterapie și a tratamentelor asociate, care îi pot afecta rezistența fizică și emoțională. Prin menținerea obiectelor și ritualurilor familiare, monarhul reușește să reducă stresul și disconfortul pe durata deplasărilor.

Apariții publice limitate, dar constante

Chiar și cu problemele de sănătate, Regele Charles nu și-a întrerupt complet activitățile oficiale. Aparițiile sale sunt atent planificate și scurte, astfel încât să poată respecta obligațiile regale fără a-și suprasolicita organismul.

Sursele apropiate subliniază că Regele Charles își adaptează programul în funcție de starea sa de sănătate, menținând un echilibru între responsabilități și necesitatea de odihnă. Această combinație de precauție și dedicare îi permite să rămână activ și implicat în afacerile regale, în ciuda bolii care îl afectează.

Prin aceste măsuri, suveranul britanic reușește să gestioneze cu atenție atât disconfortul fizic, cât și presiunea publică, demonstrând o determinare remarcabilă în fața provocărilor personale și profesionale.

