Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 23:34
de Andrei Simion

Prințul Andrew, fratele regelui Charles, renunță la titlul nobiliar de Duce de York, însă contestă acuzațiile

ȘTIRI EXTERNE
Prințul Andrew, fratele regelui Charles, renunță la titlul nobiliar de Duce de York, însă contestă acuzațiile
Prințul Andrew (stânga), alături de Regele Charles (dreapta), la unul dintre evenimentele familiei regale britanice. (Foto: Profimedia)

Prințul Andrew a anunțat că nu va mai folosi titlul de Duce de York și nici alte onoruri, precizând că decizia a fost luată „cu acordul Maiestății Sale”. În același mesaj, el a reiterat că „neagă cu fermitate” acuzațiile care i-au fost aduse de-a lungul anilor. Anunțul a fost transmis vineri printr-o declarație oficială publicată pe site-ul familiei regale și reluată de mai multe instituții media internaționale.

Potrivit relatărilor de presă, renunțarea la folosirea titlului vine în contextul unor noi ecouri publice legate de cazul Virginia Giuffre și de vechile legături ale lui Andrew cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein. În comunicările oficiale și în acoperirea mediatică se subliniază că gestul vizează să „nu distragă” atenția de la activitatea regelui Charles al III-lea și a familiei regale, informează Reuters.

În timp ce nu va mai utiliza titulatura de Duce de York, Andrew rămâne prinț prin naștere; însă apelativele și onorurile aferente titlului nu vor mai fi folosite. Presa britanică notează că, din punct de vedere juridic, ducatul în sine poate fi retras doar printr-un act al Parlamentului, motiv pentru care formularea oficială pune accentul pe încetarea folosirii titlului, nu pe desființarea lui.

Prințul Andrew, Duce de York

Prințul Andrew, Duce de York. (Foto: Jordan Pettitt/Pool/Reuters)

Contextul care a dus la decizie

Reputația lui Andrew, fratele mai mic al regelui Charles, a fost grav afectată în ultimii ani de asocierea sa cu Jeffrey Epstein. În 2022, prințul a ajuns la o înțelegere confidențială în procesul civil intentat de Virginia Giuffre, după ce a negat constant acuzațiile. Decizia actuală de a nu mai folosi titlul are loc pe fondul reînnoirii atenției publice generate de publicarea memoriilor postume ale lui Giuffre.

Din 2019, Andrew a retras prezența sa din viața publică, iar în 2022 a pierdut o serie de roluri militare și onoruri regale, pe măsură ce scandalul a escaladat. Anunțul de acum reprezintă un nou pas prin care casa regală încearcă să delimiteze instituția de controversele personale, în condițiile în care acuzațiile continuă să aibă ecou mediatic și reputațional.

Reacțiile presei internaționale subliniază că decizia survine după discuții interne în cadrul familiei regale și că mesajul central rămâne același: protejarea activității oficiale a regelui și a instituției. Totodată, în ciuda renunțării la folosirea titlului, Andrew reiterează că respinge acuzațiile, menținând linia de apărare afirmată și în intervențiile anterioare, scrie ABC News.

Privind înainte, analiștii remarcă faptul că renunțarea la titulatură nu închide discuția publică, dar marchează o delimitare formală cu încărcătură simbolică. În plan practic, mesajul de vineri calibrează statutul lui Andrew la nivel protocolar și media, în timp ce dosarele de reputație și dezbaterea publică legată de responsabilitate, transparență și etică în jurul instituțiilor monarhice vor continua să fie atent urmărite.

