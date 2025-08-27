Ultima ora
27 aug. 2025 | 22:36
de Bianca Dumbrăveanu

Recolte otrăvite în România. Ce au descoperit inspectorii agricoli pe câmpurile din sudul țării

Situația pe câmpurile agricole din sudul României ridică semne serioase de întrebare asupra siguranței alimentelor. Inspectorii au descoperit că trenurile arabile sunt acoperite cu folii de plastic uzate, folosite de fermieri pentru protejarea legumelor, dar care, după recoltare, nu sunt strânse. În schimb, acestea sunt tocate și îngropate în pământ, contaminând solul și punând în pericol recoltele viitoare. În lipsa unui sistem eficient de colectare și reciclare, plasticul ajunge atât în pânza freatică, cât și în legumele care ajung pe mesele românilor. Situația a fost semnalată în special în județul Dolj, unde autoritățile locale încearcă să identifice fermierii responsabili și să ia măsuri.

Plasticul invadează câmpurile din Dolj

În sudul județului Dolj, suprafețe întregi de teren agricol sunt acoperite de folii de plastic. În comuna Călărași, o comisie specială a luat la pas terenurile pentru a identifica fermierii care au lăsat plasticul pe câmp. Primarul a purtat discuții cu polițiștii locali pentru a afla cine este responsabil:

Primar: „Știm cine a cultivat aici?”
Polițist: „Da, i-am identificat.”
Primar: „Din ce localitate?”
Polițist: „Din Bechet, o să îi sancționăm.”

Această situație nu este izolată. Fără un control eficient al autorităților, mii de tone de folii rămân pe terenuri în fiecare an, contaminând solul și punând în pericol sănătatea oamenilor.

Riscurile pentru sol și sănătate

Plasticul, odată îngropat, nu dispare și poate ajunge în pânza freatică sau în recoltele viitoare. Fermierii recunosc problema, dar spun că nu au soluții practice.

Specialiștii avertizează că ingerarea microplasticelor și substanțelor toxice din folii poate reprezenta un pericol major pentru sănătatea consumatorilor.

Amenzi mari, controale puține

Legea obligă fermierii să predea foliile uzate pentru reciclare, dar nu există un program concret care să-i sprijine. Nerespectarea regulilor se pedepsește cu amenzi între 10.000 și 20.000 de lei, însă controalele sunt rare și adesea ineficiente.

„În primul rând, nu există o lege în sensul ăsta. Este obligația fiecărei entități, fie că vorbim despre un om la casa lui sau un fermier, să facă colectarea corespunzătoare a deșeurilor”, a spus Radu Popp, secretar de stat Ministerul Mediului.

Unele primării încearcă să găsească soluții prin cooperative locale.

„Avem cinci cooperative și vom da materialul respectiv către cei care colectează și îl transformă prin intermediul cooperativelor agricole”, a declarat Sorin Sandu, primarul comunei Călărași.

Dificultățile colectării

Problema principală rămâne însă colectarea foliilor din terenuri. Fermierii spun că nu merită efortul financiar și fizic de a aduna și transporta plasticul pentru reciclare.

În acest context, riscul ca microplasticele să contamineze recoltele viitoare rămâne mare, iar autoritățile caută soluții pentru prevenirea unui pericol care afectează atât mediul, cât și sănătatea consumatorilor.

