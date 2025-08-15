Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Vestea bună de la APIA pentru fermierii români, acces facil la ajutoarele financiare. Cum obții sprijin în agricultură cu noua platformă

Actualitate
Vestea bună de la APIA pentru fermierii români, acces facil la ajutoarele financiare. Cum obții sprijin în agricultură cu noua platformă
O mână de ajutor de la APIA pentru fermieri / foto: reprezentare AI

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) face un pas major spre modernizarea relației cu fermierii prin lansarea unui proiect amplu de digitalizare – „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură”. Acesta este gândit pentru a reduce birocrația, a accelera accesul la informații și a facilita depunerea documentelor, chiar și pentru cei cu experiență limitată în domeniul digital.

Proiectul, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 (PoCIDIF), are o valoare totală de peste 93,5 milioane lei, din care peste 70 milioane lei provin din fonduri nerambursabile europene (FEDR), iar restul din bugetul național. Implementarea va dura trei ani și va acoperi transformarea digitală a principalelor servicii publice oferite de APIA, de la administrarea schemelor de sprijin și plata subvențiilor, până la emiterea licențelor agricole și gestionarea rentei viagere.

Ce înseamnă pentru fermieri această platformă

Portalul unic va reuni toate serviciile APIA într-un singur loc, accesibil online, oferind o interfață intuitivă și interoperabilitate cu alte sisteme informatice publice. Fermierii vor putea depune cereri, obține licențe sau consulta stadiul dosarelor fără a mai fi nevoiți să facă drumuri la sediile locale. Gabriela Nicoleta Andrei, directorul general APIA, a subliniat că platforma este gândită să fie utilizabilă și de către beneficiarii cu competențe digitale reduse, iar personalul agenției va beneficia de formare profesională pentru a sprijini tranziția la noul sistem.

Vezi și:
Cum a creat roșia cartoful: Descoperirea evolutivă care a schimbat agricultura
Planta banală cu care fermierii din România au dat lovitura în 2025. Randamentul la hectar a crescut cu peste 40%: „Cel mai bun an din istorie”

Un alt beneficiu este viteza de procesare a solicitărilor. Prin eliminarea documentației pe hârtie și integrarea cu baze de date publice, timpul de răspuns al APIA ar urma să scadă considerabil, ceea ce ar însemna plăți mai rapide pentru fermieri. În plus, accesul securizat la platformă va proteja datele personale și va asigura transparența proceselor administrative.

Un pas spre o administrație agricolă modernă

Florin-Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii, a evidențiat că digitalizarea administrației agricole este o prioritate a mandatului său și că acest portal este o dovadă concretă a direcției în care merge ministerul. Eliminarea drumurilor inutile și a birocrației excesive ar trebui să ofere fermierilor mai mult timp pentru activitatea propriu-zisă din ferme, ceea ce poate contribui la creșterea productivității și a competitivității sectorului agricol românesc.

Într-un context în care agricultura românească se confruntă cu provocări legate de schimbările climatice, presiunea costurilor și nevoia de adaptare la cerințele pieței europene, un astfel de instrument digital poate deveni un sprijin real. Dacă implementarea se va desfășura conform planului, fermierii români ar putea intra într-o nouă eră a interacțiunii cu administrația publică, în care eficiența și transparența sunt la ordinea zilei.

Cod portocaliu de furtună cu ploi torențiale, vânt puternic și grindină. Care sunt localitățile vizate de alerta emisă de ANM
Recomandări
Cele mai interesante locuri unde îți poți duce copilul în 2025, în România: parcuri, muzee și aventuri de neuitat
Cele mai interesante locuri unde îți poți duce copilul în 2025, în România: parcuri, muzee și aventuri de neuitat
Un blackout de inteligență artificială, mai posibil decât crezi. Avertismentul Google despre consumul de energie electrică al AI
Un blackout de inteligență artificială, mai posibil decât crezi. Avertismentul Google despre consumul de energie electrică al AI
Creștere record pentru pliabile în Europa, însă Samsung pierde teren în fața rivalilor chinezi
Creștere record pentru pliabile în Europa, însă Samsung pierde teren în fața rivalilor chinezi
Trufele din Iași, delicatese de lux care ajung pe mesele restaurantelor din Italia. Recolta din 2025 este una dintre cele mai bogate din ultimii ani
Trufele din Iași, delicatese de lux care ajung pe mesele restaurantelor din Italia. Recolta din 2025 este una dintre cele mai bogate din ultimii ani
Ce înseamnă utilizarea inteligenței artificiale ”la scară largă”. Decizia Guvernului SUA care funcționează ca un avertisment global vizavi de AI
Ce înseamnă utilizarea inteligenței artificiale ”la scară largă”. Decizia Guvernului SUA care funcționează ca un avertisment global vizavi de AI
Cum se împarte creditul ipotecar după divorț? Drepturi, obligații și soluții legale
Cum se împarte creditul ipotecar după divorț? Drepturi, obligații și soluții legale
Mesaje și urări speciale de Sfânta Maria Mare 2025. Pe cine felicităm pe 15 august
Mesaje și urări speciale de Sfânta Maria Mare 2025. Pe cine felicităm pe 15 august
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
Playtech Știri
Ce este interzis să faci de Sfânta Maria, se spune că gestul atrage ghinion și rele. Puțini români mai știu de această tradiție uitată de 15 august
Playtech Știri
Cum râde Lidia Buble de cei care o critică mereu. Cadoul special pe care și l-a luat din vacanța de lux
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou