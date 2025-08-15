Vestea bună de la APIA pentru fermierii români, acces facil la ajutoarele financiare. Cum obții sprijin în agricultură cu noua platformă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) face un pas major spre modernizarea relației cu fermierii prin lansarea unui proiect amplu de digitalizare – „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură”. Acesta este gândit pentru a reduce birocrația, a accelera accesul la informații și a facilita depunerea documentelor, chiar și pentru cei cu experiență limitată în domeniul digital.

Proiectul, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 (PoCIDIF), are o valoare totală de peste 93,5 milioane lei, din care peste 70 milioane lei provin din fonduri nerambursabile europene (FEDR), iar restul din bugetul național. Implementarea va dura trei ani și va acoperi transformarea digitală a principalelor servicii publice oferite de APIA, de la administrarea schemelor de sprijin și plata subvențiilor, până la emiterea licențelor agricole și gestionarea rentei viagere.

Ce înseamnă pentru fermieri această platformă

Portalul unic va reuni toate serviciile APIA într-un singur loc, accesibil online, oferind o interfață intuitivă și interoperabilitate cu alte sisteme informatice publice. Fermierii vor putea depune cereri, obține licențe sau consulta stadiul dosarelor fără a mai fi nevoiți să facă drumuri la sediile locale. Gabriela Nicoleta Andrei, directorul general APIA, a subliniat că platforma este gândită să fie utilizabilă și de către beneficiarii cu competențe digitale reduse, iar personalul agenției va beneficia de formare profesională pentru a sprijini tranziția la noul sistem.

Un alt beneficiu este viteza de procesare a solicitărilor. Prin eliminarea documentației pe hârtie și integrarea cu baze de date publice, timpul de răspuns al APIA ar urma să scadă considerabil, ceea ce ar însemna plăți mai rapide pentru fermieri. În plus, accesul securizat la platformă va proteja datele personale și va asigura transparența proceselor administrative.

Un pas spre o administrație agricolă modernă

Florin-Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii, a evidențiat că digitalizarea administrației agricole este o prioritate a mandatului său și că acest portal este o dovadă concretă a direcției în care merge ministerul. Eliminarea drumurilor inutile și a birocrației excesive ar trebui să ofere fermierilor mai mult timp pentru activitatea propriu-zisă din ferme, ceea ce poate contribui la creșterea productivității și a competitivității sectorului agricol românesc.

Într-un context în care agricultura românească se confruntă cu provocări legate de schimbările climatice, presiunea costurilor și nevoia de adaptare la cerințele pieței europene, un astfel de instrument digital poate deveni un sprijin real. Dacă implementarea se va desfășura conform planului, fermierii români ar putea intra într-o nouă eră a interacțiunii cu administrația publică, în care eficiența și transparența sunt la ordinea zilei.