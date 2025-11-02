Reacția jandarmului care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”

Comemorarea a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv a fost marcată de un incident care a stârnit reacții puternice în spațiul public. În timp ce participanții încercau să-și aducă omagiul victimelor, un jandarm a aplicat o amendă organizatorului evenimentului, gest care a atras critici și controverse. Ulterior, tânărul jandarm și organizatorul au oferit explicații despre evenimentele care au condus la acest moment tensionat.

Regretul jandarmului

Jandarmul de 26 de ani care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării, a declarat că regretă decizia luată.

„Să știți că mă bucur că pot să vorbesc și eu, regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris, datorită încărcăturii. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus el într-un dialog cu jurnalistul Claudiu Pândaru, potrivit Republica.

El a explicat că aplicarea amenzii a fost determinată de dificultatea de a gestiona situația creată de comportamentul organizatorului:

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul. Odată ajunși la destinație, nu a permis altor persoane accesul, adică o persoană fizică nu a permis altor persoane să depună o lumânare.”

Tensiunea dintre participanți și jandarmi

Jandarmul a precizat că echipele de intervenție s-au aflat într-o poziție dificilă:

„Un organizator, dacă nu dorește participarea altei persoane, ia legătura cu noi și ne spune. Și noi eram prinși între ciocan și nicovală. Între oamenii care așteptau să aprindă o lumânare, se rugau de noi să aprindă o lumânare, și domnul Rădună, care teoretic nu-i lăsa să intre. Și noi ne duceam la el și îl rugam frumos, și ne sfida.”

Tânărul a mai povestit că, după incident, a devenit ținta amenințărilor și a insultelor:

„Părinții mei sunt devastați, nici nu vă imaginați ce mesaje am primit. Pe soția mea au căutat-o la locul de muncă. Nu sunt bine.”

Explicația organizatorului

Și Marian Rădună a prezentat propria versiune. Organizatorul a menționat că marșul a fost perturbat de un bărbat cu steag, care participă la toate protestele AUR.

„Mai era și un tip care a venit să ne tămâieze, la propriu. I-am zis că nu e binevenit și că, dacă vreau tămâie, mă duc eu la duhovnicul meu”, a declarat Rădună.

El a subliniat că refuzul de a permite steaguri politice la comemorare nu are legătură cu orientarea politică a individului: