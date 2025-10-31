Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 12:16
de Daoud Andra

Social
Anchetă în Jandarmerie după amenda dată organizatorului comemorării Colectiv: „Agentul nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
FOTO: Profimedia Images

Un gest administrativ a stârnit un val de reacții publice și a determinat Jandarmeria Română să deschidă o anchetă internă. După ce, joi seară, organizatorul comemorării victimelor din clubul Colectiv a fost amendat pentru depășirea orei aprobate pentru manifestare, instituția anunță că efectuează verificări pentru a stabili „dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

Verificări după amenda aplicată de Jandarmerie

Potrivit comunicatului oficial, sancțiunea a fost aplicată pentru faptul că evenimentul s-a prelungit peste ora 23:00, limita menționată în protocolul aprobat. În consecință, activistul Marian Rădună, organizatorul acțiunii, a primit o amendă de 3.000 de lei. ONG-ul Corupția Ucide a anunțat incidentul public, reamintind că Legea 60/1991 privind organizarea adunărilor publice nu impune notificarea autorităților pentru evenimente comemorative și, prin urmare, nici semnarea unui protocol oficial.

În comunicatul transmis vineri, Jandarmeria a explicat că, din punct de vedere strict legal, „există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică”. Totuși, instituția a recunoscut că situația are un regim special, ce ține de sensibilitatea momentului și de natura evenimentului.

