Anchetă în Jandarmerie după amenda dată organizatorului comemorării Colectiv: „Agentul nu a înțeles pe deplin spiritul legii”

Un gest administrativ a stârnit un val de reacții publice și a determinat Jandarmeria Română să deschidă o anchetă internă. După ce, joi seară, organizatorul comemorării victimelor din clubul Colectiv a fost amendat pentru depășirea orei aprobate pentru manifestare, instituția anunță că efectuează verificări pentru a stabili „dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

Verificări după amenda aplicată de Jandarmerie

Potrivit comunicatului oficial, sancțiunea a fost aplicată pentru faptul că evenimentul s-a prelungit peste ora 23:00, limita menționată în protocolul aprobat. În consecință, activistul Marian Rădună, organizatorul acțiunii, a primit o amendă de 3.000 de lei. ONG-ul Corupția Ucide a anunțat incidentul public, reamintind că Legea 60/1991 privind organizarea adunărilor publice nu impune notificarea autorităților pentru evenimente comemorative și, prin urmare, nici semnarea unui protocol oficial.

În comunicatul transmis vineri, Jandarmeria a explicat că, din punct de vedere strict legal, „există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică”. Totuși, instituția a recunoscut că situația are un regim special, ce ține de sensibilitatea momentului și de natura evenimentului.

„Jandarmeria Română respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul evenimentului de ieri. În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor”, se arată în mesajul instituției.

Jandarmeria a subliniat, de asemenea, că aplicarea legii nu se reduce doar la litera acesteia, ci trebuie înțeleasă și prin prisma „spiritului” ei, adică a scopului pentru care normele juridice au fost instituite.

Litera și spiritul legii

„În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic. În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”, precizează comunicatul.

Reprezentanții instituției au mai amintit că Jandarmeria a fost prezentă la fața locului în seara tragediei din 2015 și că, de-a lungul anilor, a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate victimelor.

„Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii. Jandarmeria Română garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni”, se mai arată în concluzia comunicatului.

Ancheta internă continuă, iar rezultatele vor stabili dacă amenda va fi menținută sau anulată.