Şeful Jandarmeriei Române a cerut scuze public, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: „Regretăm sincer acest incident”

Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a ieşit public cu scuze după controversa apărută la evenimentul de comemorare a victimelor incendiului din Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depăşirea orei aprobate pentru manifestare. Incidentul a stârnit reacţii puternice în spaţiul public, dat fiind contextul sensibil şi încărcătura emoţională a momentului.

Cum explică Jandarmeria situația care a stârnit revoltă

În urma valului de critici, inspectorul general al Jandarmeriei Române a recunoscut că momentul nu a fost gestionat aşa cum ar fi trebuit și că situaţia necesită o analiză atentă.

Aflat în fața unei situații cu un impact simbolic profund, Alin Mastan a transmis că regulamentul nu poate fi aplicat rigid atunci când contextul social şi emoţional impune o abordare diferențiată.

”Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligaţia morală de a face următoarele precizări. În primul rând doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a declarat, vineri, Alin Mastan, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, măsuri interne vor fi luate pentru a evita situaţii similare pe viitor.

Au existat motive legale pentru amendă?

Şeful Jandarmeriei a precizat că sancţiunea a avut o justificare formală, în baza protocolului semnat pentru desfăşurarea evenimentului. Totuşi, admite că rigiditatea aplicării legii nu s-a potrivit contextului comemorativ.

”Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă”, a explicat şeful Jandarmeriei.

Jandarmeria Română, mesaj pentru familiile și supraviețuitorii Colectiv

În încheiere, Alin Mastan a ţinut să reamintească sprijinul instituţiei pentru comunitatea afectată de tragedia din 30 octombrie 2015, subliniind că Jandarmeria a fost mereu prezentă atât în seara tragediei, cât şi la evenimentele de comemorare din anii următori.