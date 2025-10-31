Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 14:48
de Badea Violeta

Şeful Jandarmeriei Române a cerut scuze public, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: „Regretăm sincer acest incident”

ACTUALITATE
Şeful Jandarmeriei Române a cerut scuze public, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: „Regretăm sincer acest incident”
Alin Mastan, seful Jandarmeriei Romane

Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a ieşit public cu scuze după controversa apărută la evenimentul de comemorare a victimelor incendiului din Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depăşirea orei aprobate pentru manifestare. Incidentul a stârnit reacţii puternice în spaţiul public, dat fiind contextul sensibil şi încărcătura emoţională a momentului.

Cum explică Jandarmeria situația care a stârnit revoltă

În urma valului de critici, inspectorul general al Jandarmeriei Române a recunoscut că momentul nu a fost gestionat aşa cum ar fi trebuit și că situaţia necesită o analiză atentă.

Aflat în fața unei situații cu un impact simbolic profund, Alin Mastan a transmis că regulamentul nu poate fi aplicat rigid atunci când contextul social şi emoţional impune o abordare diferențiată.

Vezi și:
Anchetă în Jandarmerie după amenda dată organizatorului comemorării Colectiv: „Agentul nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”

”Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligaţia morală de a face următoarele precizări.

În primul rând doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic.

Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a declarat, vineri, Alin Mastan, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, măsuri interne vor fi luate pentru a evita situaţii similare pe viitor.

Au existat motive legale pentru amendă?

Şeful Jandarmeriei a precizat că sancţiunea a avut o justificare formală, în baza protocolului semnat pentru desfăşurarea evenimentului. Totuşi, admite că rigiditatea aplicării legii nu s-a potrivit contextului comemorativ.

”Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă”, a explicat şeful Jandarmeriei.

Jandarmeria Română, mesaj pentru familiile și supraviețuitorii Colectiv

În încheiere, Alin Mastan a ţinut să reamintească sprijinul instituţiei pentru comunitatea afectată de tragedia din 30 octombrie 2015, subliniind că Jandarmeria a fost mereu prezentă atât în seara tragediei, cât şi la evenimentele de comemorare din anii următori.

”Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor.

De-a lungul anilor instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment.

Transmitem sincere condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, a conchis Alin Mastan.

Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii
Recomandări
Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric
Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Un bebeluș de doar două luni, vândut între două familii în Gorj. DIICOT anchetează cazul
Un bebeluș de doar două luni, vândut între două familii în Gorj. DIICOT anchetează cazul
Cercetătorii au construit o memorie de computer funcțională din ciuperci: „Viitorul informaticii ar putea fi fungic”
Cercetătorii au construit o memorie de computer funcțională din ciuperci: „Viitorul informaticii ar putea fi fungic”
Pictura „Moartea lui Marat”, între crimă și mit: ce ascunde capodopera pictorului francez Jacques-Louis David
Pictura „Moartea lui Marat”, între crimă și mit: ce ascunde capodopera pictorului francez Jacques-Louis David
România se întoarce la Eurovision. TVR a confirmat participarea la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, la Viena
România se întoarce la Eurovision. TVR a confirmat participarea la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, la Viena
Autostrada Moldovei prinde contur: până la finalul anului se va putea circula de la București la Adjud, promite șeful CNAIR
Autostrada Moldovei prinde contur: până la finalul anului se va putea circula de la București la Adjud, promite șeful CNAIR
Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț. Monarhul a cerut evacuarea acestuia din reședința de la Windsor
Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț. Monarhul a cerut evacuarea acestuia din reședința de la Windsor
Revista presei
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...