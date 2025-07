Răzvan Gogan vrea să cucerească Hollywoodul. La 24 de ani, are planuri mari: „Tot acolo voi ajunge”. VIDEO EXCLUSIV

La doar 24 de ani, Răzvan Gogan a bifat deja trei filme regizate, a coordonat o echipă de câteva sute de oameni și nu dă semne că ar încetini ritmul. Tânărul ambițios își propune să ajungă la Hollywood, iar printre visurile mari care-l animă se numără și colaborarea cu actori celebri, precum Andrew Garfield sau Tom Holland.

În 2025, Andra și Răzvan Gogan au lansat seria „Sirenele”, un proiect muncit din greu, vreme de patru ani. În spatele întregii povești s-a aflat Răzvan, care nu doar că a regizat serialul, dar a și coordonat o echipă impresionantă, formată din aproximativ 300 de persoane.

Chiar dacă drumul a fost presărat cu momente dificile și a fost nevoie, pe parcurs, de sprijin psihologic pentru a face față presiunii, Răzvan nu are de gând să se oprească aici. Ne-a povestit că vrea să ajungă la Hollywood – un vis deloc străin pentru el, având în vedere că deja a locuit o perioadă acolo. În următorii ani, însă, spune că se va concentra mai mult pe actorie și muzică.

„Chiar am locuit în Hollywood vreo șase luni. Acum m-am mutat în altă parte a L.A.-ului și cred că am posibilitatea să ajung acolo.

Tânărul regizor a vorbit și despre diferențele clare pe care le-a observat între industria cinematografică americană și cea românească. Experiența trăită direct în State i-a oferit o perspectivă aparte.

Filmele pe care noi le considerăm blockbustere sunt efectiv filmele lor americane. Deci cred că la ei e totul mult mai organic, mult mai clar și complet alt nivel, dar nu e ceva ce e imposibil la noi. De asta noi am făcut acest proiect, ca să aducem un pic de America în România”, a adăugat el.

Pentru Răzvan Gogan, viitorul sună spectaculos. Cu o ambiție uriașă și o dorință sinceră de a inspira, își imaginează o scenă mare, cu zeci de mii de spectatori. Sau, de ce nu, o sală plină la o proiecție a propriului film. Printre planuri, se strecoară și ideea de a aduce puțin din magia Disney în România.

„Cel mai mare vis ar fi să fiu cândva pe o scenă cu 50.000 de persoane, să cânt sau să prezint filmul în care am jucat sau ceva de genul.

Și tot ce-mi doresc e să fie 50.000 sau 5 persoane, nu contează, ci doar să știu că am inspirat pe cineva și să știu că poate am schimbat viața cuiva”, ne-a povestit el.