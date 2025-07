Secretele din spatele filmului fraților Gogan. Pe ce au cheltuit mii de euro în mod neașteptat și de ce a ajuns Răzvan la psiholog: „A fost incredibil de greu”. VIDEO EXCLUSIV

Răzvan Gogan a vorbit sincer despre munca pe platoul de filmare. A regizat cele trei părți ale filmului Sirenele și a început totul când avea doar 20 de ani. Pentru a gestiona o echipă de aproximativ 300 de persoane, a fost nevoie de multă răbdare și efort.

Andra și Răzvan Gogan au lansat recent a treia parte a filmului Sirenele, un proiect în care și-au pus toate economiile, la care s-a alăturat și Codin Maticiuc. Tânărul regizor a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor, mai ales că avea doar 20 de ani când a pornit pe acest drum.

„A fost incredibil de greu. Am lucrat patru ani și pot să zic că aveam aproape zero experiență când m-am apucat. Nu mă așteptam să iasă ceva așa de bun și pot să le mulțumesc tuturor celor din echipă și actorilor care au avut răbdare cu mine și am reușit să facem ceva incredibil”, a povestit Răzvan, în exclusivitate pentru Playtech.

Echipa număra aproximativ 300 de oameni, iar Răzvan a trebuit să-i gestioneze pe toți. Până să vadă cele trei părți în cinematograf, a fost nevoie să se documenteze serios și chiar să ceară ajutorul unui psiholog.

„Ce-i drept, e destul de interesant pentru că eu aveam 20 de ani atunci și ușor-ușor am făcut 21, 22, 23, iar echipa care avea 30, 40, 50 de ani era obișnuită cu un mod de lucru și a fost destul de greu să mă adaptez pe modul ăla de lucru. Dar cred că am reușit în final. Am început să citesc despre leadership, am început să merg la psiholog doar ca să pot să aflu cum pot să lucrez cel mai bine cu oamenii”, a mărturisit Răzvan.