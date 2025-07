Anca Sigartău, pentru prima dată alături de nepoata ei într-un film. Ce lecții i-a transmis Anastasiei: „Viața este o cursă”. VIDEO EXCLUSIV

Anca Sigartău nu mai are nevoie de prezentări. Este un nume cunoscut în lumea teatrului și a cinematografiei, iar copiii îi recunosc vocea din zeci de personaje din desene animate. Acum însă, vedeta familiei e Anastasia, nepoata ei de 9 ani, care a debutat pe marile ecrane chiar alături de bunica sa.

Anca Sigartău face parte din distribuția filmului Sirenele, o producție semnată de Andra și Răzvan Gogan. Nu este la prima ei experiență cu filmele pentru copii – ba chiar a dublat multe personaje animate.

„Nu e prima dată când joc în film pentru copii. Primul meu film pentru copii a fost Zâmbet de soare, cu istoria teatrului și cinematografiei românești, doamna Elisabeta Bostan. Am jucat la Ion Popescu-Gopo, deci am la activ niște filme pentru copii”, a spus Anca Sigartău, în exclusivitate pentru Playtech.

Cu zeci de roluri la activ, nimic nu a speriat-o. Actrița a învățat să se adapteze rapid, să muncească disciplinat și să se provoace constant, fără să devină obsedată de ideea de succes. Pentru ea, fiecare proiect a fost o oportunitate de creștere, nu o cursă pentru validare.

Dar poate cel mai greu rol al vieții ei a fost în afara scenei. În urmă cu peste 20 de ani, medicii i-au spus că mai are doar un an de trăit. Diagnosticul de cancer a fost urmat de o luptă grea, pe care Anca a dus-o cu credință și curaj. Acum, la 57 de ani, filmează alături de Anastasia, nepoata sa.

În Sirenele, cele două nu apar în același cadru. Pentru că Anastasia interpretează versiunea din copilărie a personajului jucat de Anca. Deși e micuță, nu e deloc la prima experiență cu publicul. A mai urcat pe scenă în spectacole, unde s-a simțit în largul său și a prins curajul de a explora și lumea filmului.

„Noi nu am avut secvență comună, pentru că ea joacă personajul meu când era mică. Și asta e foarte drăguț. Noi ne-am întâlnit pe scenă, am jucat în Shakespeare la Palatele Brâncovenești, și am jucat împreună în teatru, dar în film acum e pentru prima dată”, a mai spus Anca Sigartău.