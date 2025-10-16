Razer duce camerele web pentru streameri la un alt nivel cu inteligență artificială. Cât de deștepte sunt noile Razer KIYO V2 și KIYO V2 X

Razer, compania care a redefinit industria perifericelor de gaming, lansează o nouă generație de camere web concepute pentru streameri și creatori de conținut: Razer Kiyo V2 și Razer Kiyo V2 X. Noile modele aduc în prim-plan claritatea 4K, performanța în condiții de lumină scăzută și o doză considerabilă de inteligență artificială, menită să transforme modul în care creezi, comunici și te prezinți online.

Atât pentru profesioniști, cât și pentru cei aflați la început de drum în lumea streamingului, Razer Kiyo V2 promite să elimine barierele tehnice și să ofere o experiență complet automatizată, fără compromisuri în privința calității imaginii.

O nouă generație de camere pentru creatori și profesioniști

Kiyo V2 este o cameră web 4K la 30FPS, echipată cu un senzor Sony STARVIS™ de 8,3 megapixeli, o tehnologie recunoscută pentru claritatea excelentă a detaliilor și performanța remarcabilă în lumină slabă. Cu ajutorul funcțiilor bazate pe inteligență artificială, camera recunoaște și ajustează automat expunerea, balansul de alb și contrastul, oferind o imagine naturală indiferent de condițiile de iluminare.

În plus, încadrarea automată bazată pe AI menține utilizatorul perfect centrat în imagine, folosind mișcări inteligente de panoramare, înclinare și zoom. Asta înseamnă că poți vorbi liber sau te poți mișca în fața camerei fără să pierzi focusul — ideal pentru prezentări, podcasturi sau streamuri interactive.

Parteneriatul cu Reincubate, prin integrarea software-ului Camo Studio, duce experiența video la un nou nivel. Prin funcții precum segmentarea fundalului, iluminarea adaptivă și corecția automată a tonurilor pielii, Kiyo V2 devine un instrument de studio complet, capabil să livreze rezultate profesionale direct dintr-un setup compact.

Razer Kiyo V2 X – performanță la 1440p și simplitate plug-and-play

Pentru cei care vor o soluție rapidă și eficientă, Razer propune modelul Kiyo V2 X. Această variantă livrează o rezoluție de 1440p la 60FPS, oferind o imagine fluidă și clară, cu detalii realiste și culori echilibrate. Este camera ideală pentru streameri care caută un echilibru între performanță, accesibilitate și ușurință în utilizare.

Kiyo V2 X integrează un microfon cu fidelitate ridicată, un unghi larg de 80° și un sistem de autofocus rapid. În plus, designul plug-and-play permite utilizarea instantanee fără configurări complicate. Obturatorul de confidențialitate integrat adaugă un plus de siguranță pentru cei care transmit sau participă frecvent la videoconferințe.

Cu ambele modele, Razer a pus accent pe experiența utilizatorului, oferind o interfață simplă prin Synapse și Camo Studio, dar și un control complet asupra parametrilor de imagine. Poți ajusta manual ISO-ul, expunerea, balansul de alb sau poți alege efecte AI pentru a personaliza atmosfera din cadru — de la fundaluri difuze până la iluminare focalizată.

Inovație cu ADN de gaming și viziune profesională

Razer Kiyo V2 și V2 X nu sunt doar camere web, ci instrumente de creație. În spatele acestor dispozitive stă aceeași filozofie care a consacrat brandul: “For Gamers. By Gamers.”, adică produse gândite de profesioniști pentru comunitatea care trăiește și respiră conținut digital.

Addie Tan, Director Global al Diviziei Lifestyle la Razer, subliniază că “modelul original Kiyo Pro a ridicat standardul calității imaginii unei camere web, dar creatorii au nevoie de mai mult decât claritate — au nevoie de inteligență și simplitate”. Cu noua generație Kiyo, aceste două concepte se unesc într-un produs complet, pregătit pentru viitorul streamingului.

Razer Kiyo V2 este disponibilă la prețul de 169,99 euro, iar Kiyo V2 X la 109,99 euro, ambele putând fi achiziționate de pe Razer.com, în RazerStores sau prin retaileri selectați la nivel global.

Noile modele demonstrează că viitorul camerelor web nu mai ține doar de rezoluție, ci de modul în care AI-ul poate lucra pentru tine, astfel încât să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat: conținutul tău.