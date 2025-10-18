Raport ISC despre blocul afectat de explozia din Rahova: Imobilul nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate. Locuitorii au ca modalităţi de relocare chirie sau apartamente provizorii

Raportul întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate”, prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, şi prezintă un risc ridicat pentru utilizatori. Prin urmare, clădirea nu poate fi utilizată sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor penale şi adoptarea unor soluţii tehnice definitive.

ISC: Blocul nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate

„Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcţii nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia, niciun tip de intervenţie care ar modifica starea de fapt existentă. O astfel de intervenţie ar putea altera sau distruge probele materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor exploziei şi implicit cursul anchetei penale”, se menţionează în document.

Specialiştii ISC subliniază că orice măsură tehnică propusă va putea fi pusă în aplicare numai cu avizul organelor de urmărire penală competente, pentru a asigura atât securitatea structurală, cât şi conservarea probelor necesare anchetei.

Potrivit raportului, structura imobilului de pe Strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2, Sector 5, a fost puternic avariată în urma deflagraţiei din 17 octombrie 2025, produsă în jurul orei 9:00. Inspectorii avertizează asupra riscului iminent de prăbuşiri locale sau extinse şi cer restricţionarea accesului în clădire, dar şi instituirea unui perimetru de siguranţă de 30 de metri în jurul blocului afectat.

„Se impun măsuri de punere în siguranţă prin demolarea etajelor superioare pe zona avariată, utilizând tehnologii care să permită intervenţia din exterior, în deplină siguranţă”, recomandă experţii.

ISC precizează că imobilele din vecinătate nu au suferit degradări structurale importante, iar toate intervenţiile în interiorul blocului afectat vor fi realizate doar de personal specializat, pregătit să opereze în zone cu risc de prăbuşire.

Primăria Capitalei, ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţe

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că locuitorii blocului afectat de explozie au la dispoziție trei modalități de relocare, în funcție de nevoile și preferințele fiecărei familii. Aceștia pot opta pentru o chirie pe piața liberă, apartamente puse la dispoziție de organizații non-guvernamentale, sau locuințe oferite de Primăria Capitalei ori de primăriile de sector. În plus, municipalitatea va acorda un ajutor financiar de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din locuințele afectate.

„Sunt trei modalităţi de relocare, agreate cu toată lumea în această seară, pentru etapa a doua. Etapa 1 s-a încheiat, avem peste 100 de persoane cazate în hotelurile din municipiul Bucureşti. Etapa a doua înseamnă trei variante: fie vor alege şi vor opta pentru o chirie de pe piaţa liberă, într-un grafic şi într-o grilă aprobate în Consiliul General, fie vor alege să stea în apartamentele puse la dispoziţie de organizaţiile non-guvernamentale de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al Primăriei Capitalei sau al primăriilor de sector”, a declarat Bujduveanu.

Primarul interimar a precizat că toți cei afectați au libertatea de a alege oricare dintre aceste opțiuni și că autoritățile vor urmări îndeaproape procesul de relocare.

„Am convenit să ne revedem joi seară, tot în sediul Primăriei Capitalei, pentru a analiza modul în care s-a finalizat această etapă și pentru a decide dacă mai trebuie să intervenim”, a explicat acesta.

Totodată, Bujduveanu a anunțat acordarea unui sprijin financiar imediat, destinat celor care și-au pierdut locuințele și bunurile în urma deflagrației.

„Primăria va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din acea locuinţă, pentru că sunt momente dificile, în care oamenii trebuie să-şi pună viaţa în ordine. Unii dintre ei au plecat fără bani, fără acte, fără nimic”, a declarat edilul.

El a adăugat că autoritățile lucrează intens pentru a identifica rapid locuințe adecvate pentru relocare. „Vinerea viitoare, cel târziu, împreună cu dânsii, avem asigurat că se vor găsi aceste apartamente în care să fie confortabil să se mute, imediat”, a conchis Stelian Bujduveanu.