Raed Arafat: “Nu putem să nu luăm în serios un Cod roşu sau portocaliu emis de experţii ANM”. Cum se stabilesc codurile meteo?

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a subliniat miercuri seară importanța respectării avertizărilor meteorologice de tip Cod roșu și Cod portocaliu, explicând că acestea sunt emise exclusiv de experții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în urma unor analize complexe.

Raed Arafat, despre codul roşu de vreme rea emis de ANM

„Noi nu putem să nu luăm în serios un Cod roşu sau un Cod portocaliu emis de experţii ANM”, a declarat Arafat, reamintind că astfel de avertizări pot însemna fenomene meteo extreme, cu risc major pentru populație.

Arafat a precizat că, de marți seară până miercuri dimineață, între orele 21:00 și 10:00, în zona București-Ilfov au fost înregistrate peste 1.500 de apeluri la numărul de urgență 112, toate corelate cu fenomenele meteo din intervalul avertizat.

„Unii spun că nu s-a întâmplat nimic. Dar doar în București au căzut aproape 30 de copaci, inclusiv peste o mașină aflată în mers. Din fericire, nu au existat victime, însă dacă nu s-ar fi luat măsuri preventive, astfel de incidente ar fi fost mult mai numeroase”, a explicat șeful DSU.

Cum se stabilesc codurile meteo

Raed Arafat a insistat că aceste coduri nu sunt decise de DSU sau Ministerul Afacerilor Interne, ci de specialiștii ANM, Apele Române și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

„Experții analizează modele, calculează cantitățile de precipitații prognozate, direcția vântului, viteza, durata fenomenului. Nu este o știință exactă, dar valorile estimate sunt apropiate de realitate. După aceste analize, se stabilește nivelul de risc și se emite codul corespunzător”, a explicat el.

Odată cu emiterea avertizărilor, autoritățile activează planuri de măsuri și proceduri preventive, care pot include informarea populației, închiderea temporară a școlilor sau mobilizarea echipelor de intervenție.

„Nu vrem panică, vrem prevenție”

Șeful DSU a subliniat că scopul acestor avertizări nu este panica, ci prevenirea tragediilor. „De fiecare dată când se emite un cod, ne pregătim pentru cel mai grav scenariu, chiar dacă acesta nu se produce. Am avut cazuri în care codurile portocalii au dus la viituri mortale. De aceea, nu putem ignora niciun semnal venit de la experți”, a afirmat Arafat.

Totodată, el a criticat exagerările apărute în spațiul public: „Uneori vedem titluri alarmiste – ‘Potop peste România!’, ‘Cod roșu nemaivăzut!’ – care nu ajută pe nimeni. Nu trebuie să intrăm în panică, dar trebuie să fim pregătiți.”

Arafat a amintit că, recent, în Bulgaria, un cod roșu de ploi a produs peste 200 l/mp, provocând trei decese și distrugerea unei localități întregi.

„Fenomenul s-a petrecut foarte aproape de noi. De aceea, fiecare avertizare trebuie tratată cu responsabilitate”, a spus el.

În România, autoritățile au decis închiderea școlilor în mai multe județe – Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și București – tocmai pentru a preveni accidentele.

„Dacă nu se dădeau avertismentele, poate că acei 30 de copaci căzuți în București loveau oameni sau mașini în mers. Nu putem cuantifica ce am prevenit, dar este clar că avertizarea a salvat vieți”, a subliniat Arafat.

„Mai bine prevenim decât să regretăm”

Șeful DSU a amintit și cazuri recente în care oameni au fost răniți sau chiar uciși din cauza obiectelor desprinse de pe clădiri în timpul furtunilor.

„O persoană a murit în propriul apartament, lovită de un obiect zburat prin geam. Alte două persoane au fost rănite pe stradă de copaci căzuți. Acestea sunt realități care justifică fiecare măsură de precauție”, a spus el.

Arafat a adăugat că este firesc ca autoritățile să fie acuzate fie pentru reacții prea dure, fie pentru lipsa lor, dar a subliniat că siguranța oamenilor primează:

„Dacă nu luam măsuri și s-ar fi produs o tragedie, aceiași critici ne-ar fi acuzat că nu am reacționat la timp. Preferăm să fim criticați pentru că ne-am pregătit, nu pentru că am ignorat riscurile.”

Datoria de a preveni

În final, Raed Arafat a declarat că DSU va continua să trateze cu maximă seriozitate orice avertizare meteo emisă de ANM:

„Incompetenţi am fi fost dacă nu făceam nimic. Noi ascultăm de experţi şi luăm măsuri. Dacă în final nu se întâmplă o catastrofă, e un semn că am făcut ce trebuie.”

Potrivit unei analize europene citate de Arafat, România și Bulgaria se aflau în aceste zile „pe o probabilitate ridicată de impact” în fața fenomenelor meteo extreme.