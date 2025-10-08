Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile

După zile întregi de ploi torențiale și avertizări meteorologice severe, România se pregătește de o ușoară revenire la normal. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, deși precipitațiile nu vor dispărea complet, intensitatea lor se va reduce semnificativ în următoarele zile, urmând ca weekendul să aducă o creștere treptată a temperaturilor.

Cum va fi vremea după codul roșu de ploi

Potrivit meteorologilor, în cursul zilelor de miercuri și joi, țara noastră va rămâne sub influența unui front atmosferic instabil, însă ploile vor fi mai slabe și se vor manifesta pe arii restrânse. Cele mai afectate regiuni vor fi sud-estul țării – în special Dobrogea și Muntenia, unde rafalele de vânt vor atinge până la 70 km/h, iar cerul va rămâne predominant înnorat.

În zonele montane, vremea continuă să fie deosebit de rece pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi preponderent sub formă de lapoviță și ninsoare. „Se va depune un strat de zăpadă, în mod deosebit la altitudini de peste 1700-1800 de metri”, au precizat meteorologii.

Pe parcursul zilei de miercuri, spre seară, aria ploilor se va restrânge considerabil, iar precipitațiile vor pierde din intensitate. Cantitățile de apă estimate în această perioadă sunt reduse – între 10 și 15 litri pe metrul pătrat, în special în estul și sud-estul țării.

Joi, atmosfera va rămâne ușor instabilă în partea de sud și sud-est, însă ploile aproape că se vor retrage total, rămânând doar izolat în unele zone. Totodată, vântul va continua să bată moderat spre puternic pe litoral și în Bărăgan, menținând senzația de frig accentuat.

„Ploile sunt în diminuare”

Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat într-o intervenție la Antena 3 care sunt perspectivele pentru zilele următoare:

„Ploile sunt în diminuare, vor mai rămâne în est pe perioada nopţii. Ploile se restrâng, vor avea caracter local. Spre finalul săptămânii se va încălzi treptat, temperaturile urcă, chiar dacă va continua să plouă, însă izolat. În Bucureşti, ploile continuă până vineri, însă intensitatea lor va scădea.”

Conform prognozei, sfârșitul săptămânii va aduce o schimbare notabilă: temperaturile vor începe să crească, iar vremea va deveni treptat mai blândă. În sudul țării, maximele vor urca din nou spre 20 de grade Celsius, în timp ce în restul regiunilor se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 18 grade.

Deși va mai ploua local, mai ales în zonele deluroase și montane, precipitațiile vor fi slabe, de scurtă durată. În același timp, cerul se va degaja treptat, iar vântul va slăbi în intensitate.

După o perioadă dominată de avertizări cod galben, portocaliu și chiar roșu, veștile de la meteorologi sunt încurajatoare. România se îndreaptă, așadar, către un final de săptămână mai liniștit, cu o vreme apropiată de normalul termic al lunii octombrie.