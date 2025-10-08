Șefa ANM explică de ce s-a emis cod roșu în București: „Ploi atât de însemnate nu s-au mai înregistrat din 1972”

Bucureștiul a fost miercuri sub cod roșu de ploi torențiale, după ce Capitala s-a confruntat cu una dintre cele mai severe perioade de precipitații din ultimele decenii. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat motivele care au determinat instituirea avertizării de cel mai înalt nivel. Potrivit acesteia, în ultimele șase zile, în Capitală s-au acumulat 113,6 litri de apă pe metru pătrat, cantitate care se apropie de un record istoric.

Motivele pentru care a fost emis codul roșu

Potrivit Elenei Mateescu, decizia nu a fost una pripită, ci a venit în urma analizării atente a datelor meteorologice din teren. „Codul roșu a însemnat, în Capitală, cantități care să se apropie de 80 l/m². Iată că deja avem confirmări de 40-50 l/m², conform măsurătorilor de la Apa Nova și la cele trei stații meteorologice, astfel încât, cu ceea ce va mai ploua până la ora 15:00, să ne apropiem de ceea ce am estimat”, a precizat aceasta, într-o intervenție la Digi24.

Meteorologul a subliniat că avertizările meteo sunt emise pe baza unor praguri clare, stabilite în funcție de valorile maxime înregistrate anterior.

„Administrația Națională de Meteorologie emite aceste avertizări luând în considerare praguri specifice pentru fiecare categorie de cod roșu, portocaliu, respectiv galben, comparând cu maximele absolute ale parametrilor care fac obiectul avertizării meteorologice. Și dacă în Capitală, în 24 de ore, în 02/10/2005, valoarea maximă a fost de 76,6 l/m², iată încă un motiv pentru care Capitala a fost în cod roșu”, a explicat Mateescu.

În doar șase zile de la începutul lunii octombrie, Bucureștiul a depășit cu mult media obișnuită de precipitații pentru această perioadă.

„Făcând o comparație a intervalului 1–6 octombrie, primele 6 zile din această lună, în Capitală am avut o medie de 62,5 l/m². Ultimele 24 de ore au făcut diferența. Deja înregistrăm 113,6 l/m² și nu excludem, luând în considerare maxima absolută a lunii octombrie în Capitală, de 143,3 l/m², în octombrie 1972, având în vedere că, până la ora 15:00, rămânem în continuare sub cod roșu, inclusiv în Capitală — de asemenea, după ora 15:00 până la ora 23:00 sub cod portocaliu și este posibil să mai acumulăm valori de peste 25–35 l/m² — să ne apropiem de această valoare sau chiar s-o depășim”, a adăugat șefa ANM.

Raed Arafat: „Situația se schimbă rapid”

Pe fondul avertizărilor severe, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a transmis un apel ferm către populație să nu se lase influențată de informațiile false apărute în mediul online. „Riscurile sunt reale, iar situația din teren se schimbă rapid”, a subliniat acesta, precizând că 47 de localități din 16 județe au fost deja afectate de cantitățile uriașe de apă.

Autoritățile recomandă bucureștenilor și locuitorilor din zonele vizate de cod roșu să evite deplasările neesențiale, să nu parcheze în apropierea copacilor sau a panourilor publicitare și să urmărească permanent alertele oficiale transmise prin sistemul RO-ALERT.

Astfel, Bucureștiul se confruntă cu o situație meteo excepțională, nemaiîntâlnită de peste cinci decenii — un episod care, potrivit ANM, ar putea rămâne în istorie ca unul dintre cele mai ploioase începuturi de octombrie din ultimul secol.