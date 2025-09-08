Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 18:29
de Diana Dumitrache

Răcire bruscă a vremii, pe 9 septembrie. Unde anunţă ANM ploi, vijelii și grindină

METEO - VREME - ANM
Răcire bruscă a vremii, pe 9 septembrie. Unde anunţă ANM ploi, vijelii și grindină
Vremea se răceşte brusc, în România (Sursa foto: Pixabay)

Ziua de 9 septembrie aduce schimbări importante în evoluția vremii, mai ales în nord-vestul și centrul României, unde sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și chiar căderi de grindină. După o perioadă cu temperaturi ridicate și zile călduroase, meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii, semn că toamna își face simțită prezența.

Vremea se răceşte brusc, în România

Conform prognozei, în nord-vest și centru vor fi înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei se vor înregistra perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În anumite zone, furtunile pot fi însoțite de vijelii și grindină, ceea ce ridică riscul de pagube materiale în gospodării sau în agricultură.

Cantitățile de apă prognozate sunt notabile: 15–20 l/mp pe arii restrânse, în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Astfel de valori, deși nu excepționale, pot produce băltiri și probleme în zonele cu rețele de canalizare insuficiente sau în localitățile unde solul nu mai absoarbe eficient apa după ploile recente.

Vezi și:
Prognoza meteo până pe 6 octombrie: temperaturi neobișnuite în România la început de toamnă
ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată

Vânt și descărcări electrice

Pe lângă precipitațiile abundente, se vor resimți și intensificări ale vântului, mai ales în timpul averselor. Rafalele vor fi de scurtă durată, dar pot contribui la răsturnarea obiectelor instabile sau la ruperea unor crengi. Fenomenul este caracteristic episoadelor de instabilitate atmosferică, când aerul rece întâlnește masele calde prezente încă în sudul țării.

Chiar dacă nord-vestul și centrul vor resimți mai puternic răcirea, în sud și sud-vest temperaturile se vor menține la valori ridicate pentru această perioadă. Maximele vor oscila între 22 și 32 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Oltenia și Muntenia. Contrastul termic între regiuni va fi destul de evident, semn al tranziției către sezonul rece.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă populației să urmărească atenționările meteorologice și să evite deplasările inutile în timpul furtunilor. Șoferii trebuie să circule cu prudență, având în vedere riscul redus de vizibilitate pe carosabilul ud, iar agricultorii sunt sfătuiți să ia măsuri de protecție acolo unde este posibil.

În concluzie, ziua de 9 septembrie va fi marcată de vreme instabilă și schimbări bruște de temperatură, mai ales în jumătatea de nord-vest a țării. Dacă în sud va mai fi timp de vară, în alte regiuni ploile, vijeliile și grindina vor da tonul tranziției către toamnă.

Codul portocaliu de vreme rea a lăsat dezastru în urmă. Gheaţa cât oul de găină a surprins românii: „Doamne Fereşte!”
Recomandări
Dreame a făcut valuri la IFA cu lansări revoluționare din domeniul soluțiilor robotice de curățenie și smart home
Dreame a făcut valuri la IFA cu lansări revoluționare din domeniul soluțiilor robotice de curățenie și smart home
Investiție de 25 de milioane de euro, într-un proiect 100% românesc. Povestea omului de afaceri care încă mai crede în oportunitățile din România
Investiție de 25 de milioane de euro, într-un proiect 100% românesc. Povestea omului de afaceri care încă mai crede în oportunitățile din România
Cercetătorii din Viena au reușit să inverseze timpul într-un sistem cuantic, un pas uriaș pentru fizica modernă
Cercetătorii din Viena au reușit să inverseze timpul într-un sistem cuantic, un pas uriaș pentru fizica modernă
Au expropriat, dar nu destul! Problema cu care s-au întâlnit constructorii pe Autostrada Sibiu – Pitești pare mai mult un banc, dar este reală
Au expropriat, dar nu destul! Problema cu care s-au întâlnit constructorii pe Autostrada Sibiu – Pitești pare mai mult un banc, dar este reală
„Dacă părinţii îmi trec casa pe numele meu şi sunt căsătorit, soţia are drept la ea în caz de divorţ?”. Explicaţia avocaţilor
„Dacă părinţii îmi trec casa pe numele meu şi sunt căsătorit, soţia are drept la ea în caz de divorţ?”. Explicaţia avocaţilor
Descoperire arheologică rară: Monedă de aur de 2.270 de ani, găsită la Ierusalim
Descoperire arheologică rară: Monedă de aur de 2.270 de ani, găsită la Ierusalim
Prețuri noi la rovinietă 2025. Cât vei plăti pentru 1, 10, 30 sau 60 de zile și pentru un an
Prețuri noi la rovinietă 2025. Cât vei plăti pentru 1, 10, 30 sau 60 de zile și pentru un an
Cât costă să demolezi o casă veche în 2025: tarife, autorizații și cheltuieli ascunse
Cât costă să demolezi o casă veche în 2025: tarife, autorizații și cheltuieli ascunse
Revista presei
Adevarul
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 9 septembrie 2025. Starea de epuizare atinge cote mari pentru nativii Gemeni
Playtech Știri
Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern: actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Playtech Știri
Cine este Alina Pușcău, frumoasa româncă de la Asia Express 2025, cerută de soție de Vin Diesel
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...