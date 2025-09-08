Răcire bruscă a vremii, pe 9 septembrie. Unde anunţă ANM ploi, vijelii și grindină

Ziua de 9 septembrie aduce schimbări importante în evoluția vremii, mai ales în nord-vestul și centrul României, unde sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și chiar căderi de grindină. După o perioadă cu temperaturi ridicate și zile călduroase, meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii, semn că toamna își face simțită prezența.

Vremea se răceşte brusc, în România

Conform prognozei, în nord-vest și centru vor fi înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei se vor înregistra perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În anumite zone, furtunile pot fi însoțite de vijelii și grindină, ceea ce ridică riscul de pagube materiale în gospodării sau în agricultură.

Cantitățile de apă prognozate sunt notabile: 15–20 l/mp pe arii restrânse, în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Astfel de valori, deși nu excepționale, pot produce băltiri și probleme în zonele cu rețele de canalizare insuficiente sau în localitățile unde solul nu mai absoarbe eficient apa după ploile recente.

Vânt și descărcări electrice

Pe lângă precipitațiile abundente, se vor resimți și intensificări ale vântului, mai ales în timpul averselor. Rafalele vor fi de scurtă durată, dar pot contribui la răsturnarea obiectelor instabile sau la ruperea unor crengi. Fenomenul este caracteristic episoadelor de instabilitate atmosferică, când aerul rece întâlnește masele calde prezente încă în sudul țării.

Chiar dacă nord-vestul și centrul vor resimți mai puternic răcirea, în sud și sud-vest temperaturile se vor menține la valori ridicate pentru această perioadă. Maximele vor oscila între 22 și 32 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Oltenia și Muntenia. Contrastul termic între regiuni va fi destul de evident, semn al tranziției către sezonul rece.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă populației să urmărească atenționările meteorologice și să evite deplasările inutile în timpul furtunilor. Șoferii trebuie să circule cu prudență, având în vedere riscul redus de vizibilitate pe carosabilul ud, iar agricultorii sunt sfătuiți să ia măsuri de protecție acolo unde este posibil.

În concluzie, ziua de 9 septembrie va fi marcată de vreme instabilă și schimbări bruște de temperatură, mai ales în jumătatea de nord-vest a țării. Dacă în sud va mai fi timp de vară, în alte regiuni ploile, vijeliile și grindina vor da tonul tranziției către toamnă.