Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 15:46
de Vieriu Ionut

Codul portocaliu de vreme rea a lăsat dezastru în urmă. Gheaţa cât oul de găină a surprins românii: „Doamne Fereşte!"

METEO - VREME - ANM
Codul portocaliu de vreme rea a lăsat dezastru în urmă. Gheaţa cât oul de găină a surprins românii:
Cod portocaliu de furtuni și grindină uriașă în vestul României Sursă foto: MeteoPlus

După o vară marcată de temperaturi extreme, România se confruntă acum cu episoade violente de instabilitate atmosferică. Furtuni puternice, ploi torențiale și grindină de dimensiuni neobișnuite au lovit mai multe județe din vestul țării, lăsând în urmă pagube considerabile. Sub cod portocaliu de vreme severă, oamenii au trăit momente de panică atunci când gheața, „cât oul de găină”, s-a abătut peste gospodării și drumuri.

Furtunile au lovit cu intensitate

Avertizarea de cod portocaliu a fost valabilă în intervalul orar 14:30 – 15:30 și a vizat zone extinse. Meteorologii au anunțat din timp posibile averse torențiale ce puteau acumula 25–30 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului care au atins la rafală viteze de 55–60 km/h.

În multe dintre localitățile vizate, prognoza s-a confirmat în totalitate. În doar câteva ore, cantitățile de precipitații au ajuns la 20–25 l/mp, iar străzile s-au transformat în adevărate râuri. Grindina a apărut brusc și i-a surprins pe oameni prin violența și dimensiunea sa. „Doamne ferește!”, a fost reacția firească a localnicilor care au asistat neputincioși la dezastru.

Județele afectate de codul portocaliu

Furtunile au lovit cu putere în județul Sălaj, unde 10 localități s-au aflat sub cod portocaliu: Bobota, Camăr, Carastelec, Halmășd, Ip, Măeriște, Marca, Nușfalău, Șărmășag și Șimleu Silvaniei.

Situația nu a fost mai ușoară nici în județul Satu Mare, unde alte nouă localități s-au confruntat cu fenomenul extrem: Acâș, Beltiug, Căuaș, Cehal, Craidorolț, Moftin, Săcășeni, Supur și Tășnad. Aici, furtuna a fost însoțită de ploi puternice și vânt, care au pus la încercare rezistența acoperișurilor și a culturilor agricole.

Avertizare de vreme rea Sursă foto: MeteoPlus

Avertizare de vreme rea Sursă foto: MeteoPlus

Grindina a distrus mașini în județul Bihor

Cele mai mari pagube au fost raportate în județul Bihor, în special în localitatea Borozel. Acolo, grindina de mari dimensiuni a provocat distrugeri serioase. Mașinile parcate în aer liber au fost efectiv ciuruite de bucățile de gheață, geamurile au fost sparte, iar caroseriile grav avariate. Localnicii povestesc că nu au mai văzut un asemenea fenomen de mulți ani și că totul s-a petrecut într-un interval extrem de scurt.

Oamenii au încercat să-și protejeze bunurile cum au putut, însă natura a fost de neoprit. În doar câteva minute, străzile au fost acoperite de un strat gros de gheață, semănând mai degrabă cu un peisaj de iarnă decât cu un tablou de început de toamnă.

Pagube și neliniște în rândul populației

Furtunile violente au lăsat în urmă nu doar pagube materiale, ci și multă neliniște în rândul celor afectați. Pentru mulți agricultori, culturile au fost compromise, iar pentru proprietarii de autoturisme, reparațiile se anunță costisitoare.

În aceste condiții, autoritățile locale și locuitorii speră ca fenomenele extreme să nu se repete, mai ales că toamna abia a început, iar sezonul instabilităților atmosferice este departe de a se încheia.

Cod galben de vijelii pe 8 septembrie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe județe din țară
