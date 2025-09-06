Ultima ora
06 sept. 2025 | 18:46
de Bianca Dumbrăveanu

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România

Vestea că iarna își face apariția mai devreme decât ne-am fi așteptat vine de la meteorologi. Temperaturile vor scădea simțitor înainte de luna decembrie, iar Bucureștiul se pregătește să primească primii fulgi de zăpadă în luna noiembrie. Specialiștii prognozează o perioadă rece, cu ploi și ninsori în mai multe regiuni ale țării, ceea ce indică începutul unei ierni cu temperaturi sub normalul perioadei.

Potrivit meteorologilor, primii fulgi în Capitală ar urma să cadă în zilele de 23, 24 și 27 noiembrie. Temperaturile maxime vor ajunge la 6 grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la -3 grade Celsius pe timpul nopții. Aceasta va fi prima întâlnire cu zăpada a bucureștenilor în sezonul 2025, marcând o schimbare bruscă față de zilele calde de toamnă.

Luna noiembrie nu va fi scutită nici de ploi. În aproape fiecare săptămână vor exista averse și perioade cu vreme mohorâtă. Totuși, odată cu scăderea semnificativă a temperaturilor, locuitorii Capitalei se vor bucura de zăpadă timp de trei zile consecutive.

Vremea în septembrie: încălzire și precipitații

Până la venirea ninsorii, meteorologii au făcut prognoza pentru cea de-a doua săptămână a lunii septembrie. Începând cu 8 septembrie, România va avea parte de vreme variabilă, cu cer senin în majoritatea zonelor și temperaturi ridicate pe timpul zilei, în timp ce nopțile vor fi răcoroase.

Temperaturile medii vor fi de aproximativ 25 de grade Celsius pe timpul zilei și 15 grade Celsius pe timpul nopții. Nu vor lipsi ploile, mai ales spre sfârșitul săptămânii, când vremea se va schimba în aproape toată țara. Această alternanță între zile călduroase și ploi anunță o toamnă imprevizibilă și pregătește terenul pentru venirea frigului din noiembrie.

Perspective pentru iarnă

Meteorologii avertizează că iarna 2025-2026 se anunță mai friguroasă decât media ultimilor ani. Temperaturile sub zero grade vor fi frecvente în noiembrie și decembrie, iar ninsorile timpurii vor afecta atât Bucureștiul, cât și alte regiuni din România. Această perioadă va fi mai grea pentru cei care nu se așteaptă la schimbări rapide ale vremii.

Toamna acestui an se va caracteriza printr-o alternanță puternică între zile calde și nopți reci, cu ploi și averse, urmate de scăderi importante ale temperaturilor. Bucureștenii sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru condiții de iarnă încă din noiembrie, iar autoritățile locale trebuie să ia în calcul posibilitatea intervențiilor rapide în cazul ninsorilor timpurii.

Prima ninsoare și recordurile de temperatură din iarna 2024-2025

În sezonul rece 2024-2025, prima ninsoare a căzut în București pe 12 noiembrie, în jurul orei 9 dimineața, după ce ploaia s-a transformat treptat în fulgi de zăpadă.

Cea mai joasă temperatură din București în 2025 a fost înregistrată în noaptea de 20-21 februarie, ajungând la -15,2°C în sudul și sud-estul României, potrivit jurnalului agricol al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prima ninsoare în București din 2025 va veni înainte de luna decembrie, marcând începutul unei ierni care se anunță dificilă. Temperaturile vor fi scăzute, iar ploile și zăpada vor deveni obișnuite în majoritatea zonelor țării. Această prognoză oferă timp locuitorilor Capitalei să se pregătească și să-și adapteze programul zilnic la condițiile meteo mai aspre ce urmează.

