Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală

Pensionarea în sistemul militar din România este reglementată de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, precum și de alte acte normative ce actualizează sau implementează prevederile acesteia. Multe persoane se întreabă dacă este posibil să ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă, iar răspunsul nu este simplu, fiind nevoie să îndeplinești mai multe condiții clare. Iată ce prevede legea în acest moment, ce sunt stagiul minim și stagiul complet de cotizare în sistemul militar, ce este pensia la limită de vârstă și în ce situații se poate ieși mai devreme.

Ce este pensia militară de stat

Pensia militară de stat este un drept garantat celor care au activat în structuri militare, poliție, jandarmerie, alte structuri de ordine publică sau administrație penitenciară, conform statutului special. Legislația stabilește condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească orice militar pentru a beneficia de pensie, precum vârsta, stagiul de cotizare efectiv, și servirea în condiții normale sau speciale.

Conform Legii 223/2015, pentru pensia la limită de vârstă, militarilor le este cerut un stagiu minim de 25 de ani de vechime efectivă în serviciu, din care cel puțin 15 ani în structuri militare. Aceasta nu înseamnă doar 15 ani de muncă totală, ci 15 ani efectivi în serviciul care dă drept de pensionare în sistemul militar.

Pentru a nu fi penalizat la cuantumul pensiei și pentru a ieși la pensie plină, trebuie să îndeplinești stagiul complet, care presupune întreaga perioadă cerută de lege pentru militari, în funcție de vârsta și de data când s-a născut persoana, având în vedere echivalările sau vechimea recunoscută în condiții speciale.

Vârsta standard de pensionare în sistemul militar

Legea prevede, în prezent, o vârstă standard de pensionare pentru militari de 60 de ani. Aceasta va crește treptat până la 65 de ani, conform programului legislativ. Momentul exact al creșterii și treptele depind de data nașterii militarului.

Pensia la limită de vârstă în sistemul militar înseamnă că militarul iese la pensie când își atinge vârsta standard stabilită de lege și are stagiul minim cerut. Nu există pensie la limită de vârstă dacă nu sunt îndeplinite ambele: vârsta și stagiul minim efectiv în serviciu. Dacă stagiile nu sunt îndeplinite, nu se poate cere pensia standard.

După legea actuală, nu este suficient să ai doar 15 ani de muncă totală sau de cotizare pentru pensie militară. Cei 15 ani contează doar ca parte din stagiul minim total de 25 de ani de vechime efectivă militară. Adică, ai nevoie de 25 ani de serviciu militar, dintre care cel puțin 15 ani în structuri militare pentru a îndeplini stagiul minim. Dacă cineva are numai acei 15 ani, dar nu și restul de 10 ani de vechime militară, nu poate cere pensia militară la limită de vârstă completă.

Pensionarea anticipată

Există situații în care militarul poate ieși mai devreme la pensie: