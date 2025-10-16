Publicitatea pe stradă pentru jocurile de noroc, interzisă (proiect). Se vrea limitarea canalelor de promovare a acestei activităţi

Într-un context în care efectele dependenței de jocuri de noroc devin tot mai evidente în societate, un grup de parlamentari propune o măsură care ar putea schimba radical modul în care această industrie își face reclamă. Proiectul de lege depus recent la Senat urmărește interzicerea completă a publicității stradale pentru jocurile de noroc, invocând protejarea cetățenilor de expunerea constantă la mesaje cu potențial adictiv.

Proiectul de lege și motivația din spatele lui

Textul legislativ propune ca „publicitatea stradală pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, este interzisă”.

Inițiatorii subliniază în expunerea de motive că măsura este necesară pentru a combate efectele negative ale publicității agresive și omniprezente din spațiul public. Aceștia atrag atenția asupra faptului că panourile publicitare, afișele sau bannerele care promovează jocurile de noroc „creează o expunere constantă la mesaje care normalizează și chiar încurajează participarea la jocuri de noroc”, inducând ideea unui câștig facil și imediat.

Un fenomen cu efecte sociale și economice majore

Dependența de jocuri de noroc este catalogată drept o problemă serioasă de sănătate publică, cu consecințe care depășesc sfera personală. Ea afectează echilibrul familial, performanța profesională și stabilitatea financiară a celor care cad pradă acestei adicții. Din această perspectivă, inițiatorii proiectului consideră că limitarea canalelor de promovare este o măsură firească pentru reducerea riscurilor la nivel social.

„Prin interzicerea publicității stradale pentru jocurile de noroc se limitează expunerea nedorită a cetățenilor, în special a minorilor, la mesaje cu potențial adictiv, se contribuie la reducerea fenomenului de dependență de jocuri de noroc și a efectelor sale socio-economice negative”, explică inițiatorii.

Ei mai susțin că măsura ar aduce legislația românească în linie cu tendințele europene privind protejarea sănătății publice și prevenirea comportamentelor adictive.

De ce publicitatea stradală este considerată cea mai nocivă

Potrivit argumentelor aduse în proiect, reclamele din spațiul public au un impact mult mai mare decât alte forme de publicitate, deoarece sunt imposibil de evitat.

„Publicitatea stradală, prin caracterul său intruziv și lipsa de posibilitate reală de evitare, amplifică fenomenul de expunere, transformând spațiul public într-un canal de propagare a unei activități cu risc ridicat social”, se arată în document.

Astfel, interzicerea acestui tip de promovare ar reprezenta o măsură concretă de „curățare” a mediului urban, eliberând străzile de mesaje care pot influența negativ comportamentul tinerilor și al persoanelor vulnerabile.

Un cadru legal tot mai restrictiv pentru publicitatea jocurilor de noroc

Această propunere vine după o serie de alte măsuri care au vizat limitarea expunerii publice la mesajele din domeniul jocurilor de noroc. De exemplu, potrivit Deciziei nr. 573/2025 – Noul Cod al Audiovizualului –, difuzarea de publicitate pentru jocuri de noroc în care apar personalități publice, sportive sau influenceri este deja interzisă.

Scopul acestor măsuri este acela de a reduce atractivitatea activităților de acest tip și de a proteja categoriile sensibile de influențele comerciale ale unei industrii care a devenit omniprezentă.

Proiectul trebuie adoptat pentru a deveni lege

Propunerea legislativă a fost inițiată de un deputat din partea FCR, un deputat UDMR și mai mulți parlamentari ai PNL. Pentru ca prevederile să intre în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidențial și ulterior publicat în Monitorul Oficial.

Dacă va fi aprobat, România s-ar alinia altor state europene care au impus restricții stricte privind promovarea jocurilor de noroc în spațiile publice, marcând un pas important în direcția protejării sănătății publice și a interesului general.