Românii au cheltuit peste un miliard de euro la jocuri de noroc online în doar șase luni. Care sunt riscurile, efectele

Piața jocurilor de noroc din România continuă să atragă sume uriașe, chiar dacă primele șase luni din 2025 arată o ușoară scădere față de anul trecut. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, citate de Hotnews, românii au cheltuit în perioada ianuarie–iunie aproximativ 5,5 miliarde de lei, adică peste un miliard de euro, pe „păcănele”, poker și cazinouri online.

Deși cifra este cu 11% mai mică decât în primele șase luni din 2024, impactul economic și social al fenomenului rămâne major. Comparativ, în aceeași perioadă, turiștii din întreaga țară au cheltuit cinci miliarde de lei pe cazare în hoteluri – o sumă mai mică decât banii direcționați către platformele de gambling.

România, un jucător important pe piața globală a gambling-ului

Statisticile scot în evidență o realitate greu de ignorat: România reprezintă 0,33% din economia globală, dar contribuie cu 3,1% din plățile realizate cu cardul pentru jocurile de noroc online la nivel mondial. Această disproporție arată dimensiunea apetitului românilor pentru gambling și poziționează țara printre actorii importanți din regiune.

Comparativ cu vecinii, România se află la un nivel ridicat de consum. Ungaria estimează pentru 2025 cheltuieli de aproximativ 1,56 miliarde de euro în domeniul jocurilor de noroc, în timp ce Bulgaria se așteaptă la circa 707 milioane de euro, majoritatea tot în zona online. La nivel european, Italia rămâne lider, cu venituri brute din jocuri de noroc de 21 de miliarde de euro în 2023, urmată de Regatul Unit, cu aproape 20 de miliarde. Germania și Franța completează clasamentul.

Aceste cifre arată că fenomenul nu este unul izolat, ci parte a unei tendințe continentale. Totuși, raportat la dimensiunea economiei românești, ponderea cheltuielilor rămâne disproporționat de mare.

Industria jocurilor de noroc, venituri record și taxe moderate

În 2024, piața pariurilor și jocurilor de noroc din România a generat venituri-record de peste 15,5 miliarde de lei, de aproape patru ori mai mult decât în 2008. În ultimii 17 ani, veniturile cumulate au depășit 137 de miliarde de lei, iar profiturile industriei s-au ridicat la circa 11,8 miliarde de lei. Pierderile cumulate au fost de aproximativ 3,5 miliarde de lei, ceea ce arată un sector foarte profitabil per ansamblu.

În prezent, aproape 500 de companii sunt licențiate oficial pentru operarea jocurilor de noroc și pariurilor pe teritoriul României. Această expansiune masivă a rețelei de operatori explică și diversitatea ofertei, dar și accesibilitatea sporită a platformelor online, unde barierele de intrare pentru jucători sunt minime.

Pe partea de fiscalitate, Guvernul a renunțat recent la planul de a tripla taxa pe câștigurile mici din jocurile de noroc. Propunerea inițială de 10% din veniturile brute a fost retrasă, iar nivelul de impozitare a fost stabilit la 4%, în creștere față de cei 3% anteriori. Această decizie arată echilibrul delicat pe care autoritățile încearcă să îl mențină între maximizarea veniturilor bugetare și evitarea migrației jucătorilor către platforme ilegale sau nereglementate.

Între divertisment și risc social

Deși jocurile de noroc online sunt promovate drept forme de divertisment, sumele uriașe implicate ridică întrebări serioase despre impactul lor social. În timp ce pentru unii utilizatori acestea sunt doar o modalitate de relaxare, pentru alții pot deveni o sursă de dependență și probleme financiare.

Diminuarea cheltuielilor din prima jumătate a lui 2025 ar putea fi un semnal că jucătorii încep să fie mai prudenți sau că reglementările și taxele își fac efectul. Totuși, chiar și cu o scădere de 11%, nivelul rămâne foarte ridicat.

Pe termen lung, provocarea pentru autorități și pentru societate va fi aceea de a găsi un echilibru între libertatea de a juca și protejarea celor vulnerabili. În lipsa unor programe eficiente de prevenție și sprijin, există riscul ca dependența de jocuri să genereze costuri sociale greu de cuantificat – de la probleme de sănătate mintală până la dificultăți economice în familiile afectate.

Cert este că fenomenul nu va dispărea, iar cifrele arată clar că industria jocurilor de noroc online rămâne una dintre cele mai puternice din România. Cu venituri de miliarde și un public fidel, cazinourile virtuale și „păcănelele” continuă să fie o forță economică, dar și o provocare socială pe măsură.