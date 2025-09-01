Protestatarii bulgari au atacat o mașină în care credeau că este Ursula von der Leyen. Momente tensionate în timpul vizitei șefei Comisiei Europene

Kostadin Kostadinov, șeful formațiunii naționaliste și pro-ruse „Renașterea”, a fost surprins pe camere în timp ce încerca să blocheze accesul unei mașini la depozitul de armament din Sopot, în timpul vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Liderul extremist a crezut că aceasta se afla în vehicul și a încercat să o împiedice să intre în perimetrul uzinei, relatează Euronews.

Incidente la vizita Ursulei von der Leyen în Bulgaria

Partidul „Renașterea”, cunoscut pentru pozițiile eurosceptice și pro-ruse, se opune deschis apartenenței Bulgariei la Uniunea Europeană și sprijinului acordat Ucrainei. Duminică, Kostadinov a participat la protestele organizate alături de un alt partid naționalist, „Velichie”, în fața uzinei din Sopot. În imagini, acesta apare în timp ce blochează o mașină neagră, înconjurată de manifestanți cu steaguri ale Bulgariei și Rusiei, care loveau vehiculul cu pancarte, huiduiau și fluierau.

Kostadinov a acuzat ulterior poliția bulgară că „a încercat să-l calce cu mașina”. Nu este însă clar dacă Ursula von der Leyen se afla în vehiculul vizat, liderul „Renașterea” declarând ulterior că șefa CE ar fi ajuns la Sopot cu elicopterul.

În ciuda protestelor, vizita președintei Comisiei Europene s-a desfășurat conform planului. Ursula von der Leyen a vizitat uzina alături de premierul Rosen Zheliazkov și de liderul GERB, Boiko Borisov, unde a subliniat importanța noilor proiecte pentru industria de apărare bulgară.

„Acesta este exact tipul de proiect pe care dorim să-l vedem. Vor fi create până la 1.000 de locuri de muncă la Sopot și ne vom crește producția de muniție”, a declarat șefa CE.

„Simbolul degradării civilizației europene”

Von der Leyen a felicitat Bulgaria pentru inițiativele sale de a construi o nouă fabrică de praf de pușcă și de a extinde producția de obuze conform standardelor NATO, sugerând că guvernul de la Sofia ar putea beneficia de noi fonduri SAFE pentru dezvoltarea industriei de apărare.

Kostadinov, care a numit-o pe Ursula von der Leyen „simbolul degradării civilizației europene”, i-a acuzat în repetate rânduri pe liderii de la Sofia că „au trădat” Bulgaria. Partidul său organizează frecvent mitinguri anti-UE și cere retragerea țării din blocul european. În trecut, susținătorii „Renașterea” au vandalizat clădirea Reprezentanței Comisiei Europene din Sofia, aruncând cu vopsea roșie și amenințând cu incendierea acesteia.

Protestele de la Sopot sunt considerate cea mai dură escaladare a tensiunilor dintre autoritățile bulgare și grupările naționaliste care se opun inițiativelor europene de apărare.