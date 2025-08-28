Ultima ora
Ursula von der Leyen vine în România. Preşedinta Comisiei Europene se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni, 1 septembrie, o vizită oficială în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Vizita are loc într-un context tensionat la graniţele Europei, iar discuţiile vor aborda cooperarea UE–NATO şi măsuri de securitate în regiune, inclusiv prevenirea ameninţărilor maritime şi hibride. În plus, preşedinta CE va vizita în perioada următoare mai multe state membre care asigură protecţia frontierelor externe ale Uniunii.

Ursula von der Leyen, vizită în România

Conform Administraţiei Prezidenţiale, discuţiile oficiale din cadrul vizitei se vor axa pe consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și NATO, precum şi pe prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime și hibride.

Ursula von der Leyen a explicat pe X că intenţionează să călătorească în cele şapte state membre care consolidează şi protejează frontierele externe cu Rusia şi Belarus.

”Doresc să exprim solidaritatea deplină a UE cu acestea. Şi să împărtăşesc progresele pe care le facem în construirea unei industrii europene de apărare puternice, în special prin SAFE”, a declarat şefa Comisiei Europene, referindu-se la programul UE de împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru investiţii în apărare.

”Sunt indignată de atacul cu rachete şi drone asupra Kievului”

Anunţul vizitei survine după cel mai amplu atac rusesc asupra Kievului de la summitul Trump-Putin din Alaska. În noaptea de miercuri spre joi, aproape 600 de drone și 30 de rachete au lovit capitala Ucrainei, fiind avariat și sediul Delegaţiei UE. În urma atacurilor au murit cel puţin 15 persoane, între care patru copii.

”Sunt indignată de atacul cu rachete şi drone asupra Kievului, care a ucis bărbaţi, femei şi copii. (…) Atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei şi rezistenţa Ucrainei”, a spus Ursula von der Leyen.

Ea a subliniat că UE menţine presiunea asupra Rusiei prin sancţiuni și solicită Moscovei să se aşeze la masa negocierilor.

Importanța vizitei pentru România și Europa

Vizita în România marchează o etapă importantă pentru dialogul european în materie de securitate regională și consolidarea relațiilor UE–România.

Discuțiile de la Constanța vor aborda nu doar aspecte militare, ci și coordonarea strategiilor de apărare și protecție a frontierelor externe.

În contextul tensiunilor generate de agresiunea asupra Ucrainei, întâlnirea cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan subliniază rolul strategic al României în regiune și angajamentul său față de politica de securitate europeană.

