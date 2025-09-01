Programul Rabla pentru persoane fizice începe în această lună. Valoarea tichetelor în funcţie de maşina aleasă

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că în luna septembrie va fi lansată sesiunea dedicată persoanelor fizice din cadrul Programului Rabla, unul dintre cele mai aşteptate programe de înnoire a parcului auto naţional.

„Administraţia Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, unul dintre cele mai aşteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto naţional şi de sprijinire a mobilităţii nepoluante. În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizaţi, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată şi sesiunea pentru beneficiari – persoane fizice”, se arată într-un comunicat transmis de AFM, conform News.ro.

Noul Ghid de finanţare pentru Programul Rabla Auto 2025, publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, include actualizări semnificative privind valoarea ecotichetelor. Conform propunerilor:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 lei pentru un autovehicul hibrid;

10.000 lei pentru un autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Documentul se află în consultare publică

Florin Bănică, preşedintele AFM, a explicat deciziile luate:

„AFM vine în întâmpinarea celor care îşi doresc autovehicule mai puţin poluante, dar şi în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult aşteptatul program Rabla este lansat anul acesta şi în condiţiile impuse de noua ordonanţă, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligaţi să le respectăm. În acelaşi timp, prin reducerea valorii voucherului pentru maşinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situaţiei economice actuale şi permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate.”

Elaborarea noului ghid a inclus şi consultări cu industria auto, astfel încât măsurile să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât şi cerinţelor pieţei.

Documentul se află în consultare publică până la 5 septembrie, pe site-ul Ministerului Mediului, iar persoanele interesate pot transmite observaţii şi propuneri până la această dată.